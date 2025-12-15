به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز دوشنبه ۲۴ آذر با برگزاری پنج دیدار پیگیری خواهد شد که در مهمترین دیدار تیم خیبر در خرم آباد از تیم استقلال میزبانی خواهد کرد و بازیکنان سپاهان هم برای باز پس گیری صدر جدول پا به زمین بازی خواهند گذاشت.
ملوان - فجر سپاسی
تیم فوتبال ملوان در حالی رو در روی فجر قرار میگیرد که هفته گذشته موفق شد استقلال را تهران متوقف کند و شاگردان مازیار زارع به دنبال دومین پیروزی متوالی خانگی خود هستند. تیم فجر سپاسی در دو هفته اخیر نتایج را به حریفان واگذار کرده است و برای سروسامان دادن خود در جدول نیاز به سه امتیاز این بازی سخت خارج از خانه دارد. در ۱۰ دیدار رو در روی دو تیم ۴ پیروزی سهم هر یک از تیمها بوده و دو بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.
این بازی از ساعت ۱۶ و با قضاوت امیر عرب براقی در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار میشود.
خیبر - استقلال
تیم فوتبال خیبر خرمآباد در شرایطی برابر استقلال تهران صفآرایی خواهد کرد که از نظر آماری، وضعیت بهتری نسبت به حریف نامدار خود دارد. خیبر در چهار دیدار اخیرش موفق شده دو پیروزی به دست آورد و شکستی را متحمل نشود تا با روحیهای مناسب پا به این مسابقه بگذارد. این نتایج باعث شده شاگردان سید مهدی رحمتی در خیبر با اعتماد به نفس بالاتری به مصاف استقلال بروند.
در سوی مقابل، استقلال در چهار دیدار اخیر خود تنها یک پیروزی مقابل فولاد کسب کرده و آبیپوشان طی دو هفته گذشته ۴ امتیاز حساس را از دست دادهاند؛ موضوعی که فشار زیادی را روی کادر فنی و بازیکنان این تیم وارد کرده است. استقلال برای جبران این نتایج و بازگشت به مسیر امتیازگیری، نگاه ویژهای به دیدار برابر خیبر دارد.
با این حال، استقلال در این مسابقه با غیبت چند بازیکن تأثیرگذار روبهرو است. مهران احمدی به دلیل مصدومیت، آبیها را در این دیدار همراهی نخواهد کرد و احتمال حضور سامان فلاح در ترکیب استقلال نیز بسیار کم است. همچنین دیدیه اندونگ هافبک گابنی استقلال به دلیل حضور در اردوی تیم ملی کشورش برای شرکت در جام ملتهای آفریقا در دسترس کادرفنی نیست. از سوی دیگر، عارف آقاسی نیز به دلیل مسائل انضباطی از جمع نفرات استقلال کنار گذاشته شده و یکی دیگر از غایبان این تیم به شمار میرود.
در تاریخچه تقابلهای دو تیم، خیبر و استقلال تاکنون سه بار مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند که در این دیدارها هر تیم موفق به کسب یک پیروزی شده و یک مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است؛ آماری که نشان میدهد جدالهای دو تیم همواره نزدیک و پایاپای بوده است.
با توجه به شرایط فعلی دو تیم، وضعیت متفاوت آنها در هفتههای اخیر و همچنین غیبت چند مهره کلیدی استقلال، دیدار پیشروی خیبر و آبیپوشان میتواند یکی از مسابقات حساس و غیرقابل پیشبینی این هفته لیگ برتر باشد؛ دیداری که نتیجه آن میتواند نقش مهمی در ادامه مسیر هر دو تیم در جدول ردهبندی ایفا کند.
این بازی از ساعت ۱۶:۱۵ و با قضاوت احمد محمدی در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار میشود.
گل گهر - مس
تیمهای فوتبال گل گهر و مس در حالی در دربی استان کرمان به مصاف هم میروند که شرایط هیچیک از دو تیم خوب نیست. هر دو تیم دیدارهای هفته گذشته خود را با نتیجه تساوی به پایان رساندند. گل گهر در دیدارهای رو در روی مقابل مس عملکرد بهتری داشته و موفق شده سه بار این تیم را شکست دهده و در ۱۰ دیدار رو در روی اخیر مس رفسنجان هرگز موفق نشده گل گهر را شکست دهد.
این بازی از ساعت ۱۶:۱۵ و با قضاوت ایمان کهیش در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار میشود.
چادرملو - استقلال خوزستان
تیم فوتبال چادرملو با پیروزی در هفته گذشته خودش را باز به جمع مدعیان اضافه کرد و شاگردان سعید اخباری این شانس را دارند تا با برتری در بازی خانگی امروز برای رقبای بالانشین خود خط و نشان بکشند. استقلال خوزستان که در هفتههای اخیر از نظر مالی شرایط خوبی نداشته در ۳ بازی اخیر خود تنها یک امتیاز به دست آورده و مقابل فولاد خوزستان در جام حذفی هم نتیجه را واگذار کرده است.
شاگردان امیر خلیفه اصل که چسبیده به منطقه سقوط در جدول رده بندی هستند برای فاصله گرفتن از آن نیاز مبرمی به کسب پیروزی و سه امتیاز از این بازی خارج از خانه دارند.
این دو تیم تاکنون در ۴ دیدار رو در روی هم قرار گرفتهاند که یک پیروزی از آن چادرملو بوده و ۳ بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده و تاکنون استقلال خوزستان موفق به شکست چادرملو نشده است.
این دیدار از ساعت ۱۶:۱۵ و با قضاوت میثم حیدری در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار میشود.
فولاد - سپاهان
در آخرین دیدار امروز تیم فولاد در خانه از سپاهان میزبانی خواهد کرد. شاگردان محرم نویدکیا هر ۶ دیدار اخیر خود را با پیروزی پشت سر گذاشتهاند و برای بازگشت به صدر جدول نیاز به پیروزی در این بازی دارند. فولاد با هدایت یحیی گل محمدی در فصل جاری دور از انتظار ظاهر شده و آخرین پیروزی این تیم به تاریخ ۱۶ آبان مقابل پیکان بر میگردد.
فولادیها شرایط خوبی هم در جدول رده بندی ندارند و برای فرار از منطقه سقوط باید از این بازی خانگی سه امتیاز را کسب کنند. در ۱۰ دیدار رو در روی دو تیم، ۵ پیروزی از آن سپاهان و ۲ پیروزی از آن فولاد بوده و ۳ بازی هم با نتیجه تساوی به اتمام رسیده است. این دیدار از ساعت ۱۸ و با قضاوت وحید کاظمی در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار میشود.
نتایج دیدارهای روز گذشته لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
* تراکتور ۲ - پیکان یک
* پرسپولیس یک - آلومینیوم صفر
نظر شما