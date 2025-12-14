به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیر صالحی رئیس سازمان غذا و دارو در جمع خبرنگاران گفت: اگرچه در ظاهر، دارو و تجهیزات پزشکی جزو کالاهای بشردوستانه محسوب می‌شوند و به‌طور رسمی تحریم نیستند، اما در عمل، تحریم‌های مالی باعث شده انتقال ارز برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی با مشکلات جدی و تأخیرهای قابل توجه مواجه شود. این موضوع اثر مستقیم خود را بر بازار داروی کشور گذاشته است.

وی افزود: با وجود تلاش‌های مستمر بانک مرکزی، شرکت نیکو و سایر مجموعه‌های مسئول برای انتقال به‌موقع ارز دارو، متأسفانه در برخی موارد با مشکلات و تأخیرهایی روبه‌رو هستیم. امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، این تأخیرها کاهش یابد، اما واقعیت این است که نهادهای بین‌المللی در این حوزه عملاً غایب هستند و تحریم‌های مالی، مردم کشور را در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تحت فشار قرار داده است.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش قیمت برخی داروها گفت: افزایش قیمت دارو یک فرایند مقطعی نیست، بلکه روندی پایدار و همیشگی است. هر زمان که قیمت نهاده‌های تولید دارو افزایش پیدا کند، قیمت دارو نیز متناسب با آن اصلاح می‌شود. با این حال، مجموع افزایش قیمت دارو در کشور کمتر از نرخ تورم عمومی است.

وی تأکید کرد: هر دارویی که مشمول افزایش قیمت می‌شود، پیش از اجرا با سازمان‌های بیمه‌گر هماهنگ شده و تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد تا فشار مالی کمتری به مردم وارد شود.

پیر صالحی درباره برنامه‌های حمایتی دولت توضیح داد: در حال حاضر و بر اساس برنامه سال ۱۴۰۴، «طرح دارویار» بدون تغییر ادامه دارد. برای جبران مابه‌التفاوت قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، مبلغ ۸۵ همت در نظر گرفته شده که تاکنون حدود ۵۰ همت آن پرداخت شده است. باقی‌مانده این اعتبار نیز باید تا پایان سال پرداخت شود و فعلاً تصمیمی برای جایگزینی این طرح اتخاذ نشده است.

وی صنعت داروسازی داخلی را یکی از مصادیق مقاومت و پایداری کشور دانست و ادامه داد: امروز بخش عمده دارو و تجهیزات پزشکی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود. حتی در شرایط سخت، از جمله ۱۲ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی بدون توقف ادامه داشت که نشان‌دهنده توان و تاب‌آوری این صنعت است.

پیر صالحی افزود: کشور بیش از ۱۶ هزار قلم دارو دارد و امکان ذخیره‌سازی یکسان برای همه اقلام وجود ندارد. در حال حاضر، موجودی برخی داروها کمتر از دو ماه، برخی بیش از دو ماه و برخی حتی بیش از شش ماه است. میانگین ذخایر دارویی کشور در حال حاضر بیش از دو ماه برآورد می‌شود و همزمان در حال تأمین ذخایر استراتژیک هستیم تا با کمبود مواجه نشویم.

وی درباره سیاست ارزی سال آینده نیز اظهار داشت: هنوز تصمیم نهایی درباره بودجه دارو در سال آینده اتخاذ نشده است، چرا که ابتدا باید وضعیت منابع ارزی مشخص شود. در حال حاضر، سیاست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی ادامه دارد و هرگونه تغییر احتمالی باید در بودجه سال ۱۴۰۵ اعمال شود.