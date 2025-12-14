یخبندان در محورهای کوهستانی شاهرود؛ از سفر غیر ضروری پرهیز شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی غروب یکشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی شاهرود از وقوع یخبندان و برف در مسیرهای کوهستانی شهرستان خبر داد و اظهار داشت: حضور در چنین شرایط جوی می‌تواند خطرناک باشد.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از وقوع هر نوع بحران به رانندگان و مسافران عبوری توصیه می‌شود از سفر غیر ضروری تا بهبود شرایط جوی به جد پرهیز کنند.

فرمانده انتظامی شاهرود به همراه داشتن زنجیر چرخ تاکید کرد و افزود: در صورت اصرار به سفر رانندگان حتماً تجهیزات زمستانی را با خود همراه داشته و تدارک شرایط بحرانی به لحاظ امکانات اولیه برای خود و همراهان داشته باشند.