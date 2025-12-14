  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۵

یخبندان در محورهای کوهستانی شاهرود؛ از سفر غیر ضروری پرهیز شود



شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از یخبندان و برف در محورهای کوهستانی شهرستان خبر داد و گفت: برای پیشگیری از خطرات احتمالی رانندگان از سفر غیر ضروری به جد پرهیز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شائینی غروب یکشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی شاهرود از وقوع یخبندان و برف در مسیرهای کوهستانی شهرستان خبر داد و اظهار داشت: حضور در چنین شرایط جوی می‌تواند خطرناک باشد.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از وقوع هر نوع بحران به رانندگان و مسافران عبوری توصیه می‌شود از سفر غیر ضروری تا بهبود شرایط جوی به جد پرهیز کنند.

فرمانده انتظامی شاهرود به همراه داشتن زنجیر چرخ تاکید کرد و افزود: در صورت اصرار به سفر رانندگان حتماً تجهیزات زمستانی را با خود همراه داشته و تدارک شرایط بحرانی به لحاظ امکانات اولیه برای خود و همراهان داشته باشند.

