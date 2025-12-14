آیین وداع با پدر معنوی استان سمنان؛ روایت قدرشناسی مردم دیار قومس

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بعد از ظهر یکشنبه آئین وداع با پیکر آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان و نماینده سابق مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری با حضور مردم متدین استان سمنان در مسجد عابدینیه برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر اقشار مختلف مردم قدرشناس سمنان جمعی از مسئولان ارشد کشوری و استانی نیز حضور داشتند.

۵ دهه با مسجد عابدینیه

سردار محمدتقی شاهچراغی فرزند مرحوم آیت الله شاهچراغی در حاشیه مراسم و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: انتخاب مسجد عابدینیه سمنان برای این مراسم به واسطه امامت جماعت ۵۰ ساله مرحوم آیت الله شاهچراغی در این مسجد است.

شاهچراغی با بیان اینکه مرحوم آیت الله سید محمد شاهچراغی نزدیک به ۵ دهه نمازهای یومیه را در این مسجد اقامه می‌کردند بیان داشت: مردم سمنان این مسجد را به نام آیت الله شاهچراغی می‌شناسند و به ایشان ارادت ویژه‌ای داشتند.

وی با بیان اینکه آیت الله شاهچراغی بعد از اقامه نماز برای مردم از مسائل دینی و مذهبی و فرهنگی و سیاسی می‌گفت افزود: سخنرانی‌های ایشان هرچند کوتاه بسیار مورد اقبال و استقبال مردم سمنان قرار می‌گرفت.

فرزند آیت الله سید محمد شاهچراغی ضمن قدردانی از آحاد مردم و مسئولان استان سمنان و به خصوص مسئولان ارشد کشوری بابت ابراز محبت به این خانواده گفت: آیت الله شاهچراغی عمر خود را در راه مجاهدت برای انقلاب و اسلام گذاشت و در این مسیر سرآمد و الگو بود.

الگوی اخلاقمداری

حاج محمد همتی از کسانی که سال‌ها در مسجد عابدینی شرکت کرده در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون شخصیت آیت الله شاهچراغی می‌گوید: ایشان فقط یک پیش نماز نبود بلکه با سخنان خود سعی داشت بسیاری از مسائل و مشکلات مردم را مطرح سازد و از این بابت بسیار مورد استقبال و اقبال قرار گرفت.

همتی با بیان اینکه مرحوم آیت الله شاهچراغی بسیار مردم‌دار و مردمی بود بیان کرد: ایشان حتی زمانی که مسئولیت نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان را بر عهده داشتند باز هم از نمازهای یومیه در این مسجد دست نکشیدند و همواره کنار مردم حضور داشتند در صورتی که گرفتاری‌های فراوانی داشته اما سعی می‌کردند که همواره کنار مردم باشند.

وی که همراه برادر خود در این مراسم شرکت کرده می‌افزاید: آیت الله شاهچراغی همچنین حافظه‌ای بسیار بسیار عالی داشت و در بدو ورود به مسجد عابدینیه با همه حتی جوان‌ها سلام علیک می‌کرد و همین اخلاق و رفتار او بود که بسیار پسندیده و شایسته بود و برای همه الگوسازی می‌کرد ما گاهی تعجب می‌کردیم که چطور دست خود را برای یک کودک هم دراز می‌کند و با او دست می‌دهد، ایشان می‌خواستند که به صورت عملی هم دعوت به دین اسلام را رعایت کنند.

پدر معنوی استان سمنان

استاندار سمنان نیز در سخنان کوتاهی آیت الله شاهچراغی را پدر معنوی این استان دانست و بیان کرد: ایشان در مردمداری و همچنین اخلاق اسوه و الگو بودند و خیل عظیم پیام‌های تسلیت و ابراز ارادت‌هایی که مردم نسبت به ایشان داشتند گواه همین امر است.

محمد جواد کولیوند با اشاره به برگزاری مراسم گرامی‌داشت آیت الله شاهچراغی در هفته جاری افزود: باید تلاش شود که شخصیت گرانقدر مرحوم آیت الله شاهچراغی به نسل جوان شناسانده شود زیرا ایشان منشأ برکات بسیار زیادی برای استان بودند.

مهدی صمیمیان فرماندار سمنان هم درباره شخصیت وارسته آیت الله سید محمد شاهچراغی به خبرنگار مهر می‌گوید: ایشان در مردمداری و اخلاق مداری یک اسوه و یک الگوی به تمام معنا بودند.

قدرشناسی مردم

امروز سیل عظیمی از مردم سمنان در مسجد عابدینیه شرکت کردند کسانی که از دور یا نزدیک آیت الله شاهچراغی را می‌شناختند و به گفته خودشان همین حالا هم دلشان برای ایشان تنگ شده است

ابوالفضل محمدی راد از جمله کسانی که سال‌ها در این مسجد حضور داشته در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ما امروز پدر خودمان را از دست دادیم و احساسمان نسبت به ایشان چنین است‌.

محمدی راد که ۵۵ ساله است با بیان اینکه آیت الله شاهچراغی سعی می‌کرد با رفتار خود مردم را جذب کند بیان کرد: ایشان در وهله اول یک انسان وارسته و با اخلاق بودند و اگر شما از همه کسانی که امروز در مسجد حضور دارند سوال کنید که ویژگی بارز ایشان چیست همگی خواهند گفت اخلاق مداری و در نتیجه باید این بعد از اخلاق مداری ایشان زنده نگه داشته شود.

فردا دوشنبه قرار است در مرکز استان سمنان مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله شاهچراغی برگزار شود پس از آن مراسم اصلی در شهرستان دامغان و در روستای حسن آباد زادگاه مرحوم آیت الله شاهچراغی برگزار می‌شود.

روز پنجشنبه نیز نماینده ولی فقیه در استان سمنان، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و استاندار سمنان مراسم ختمی برای ایشان برگزار خواهند کرد.