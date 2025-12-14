الناصری: خطبه فدکیه سندی راهبردی برای تحلیل مناسبات قدرت و ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف النّاصری شامگاه یکشنبه در نشست بین‌المللی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی تأکید کرد: خطبه حضرت فاطمه زهرا (س) تنها یک متن تاریخی یا عبادی نیست، بلکه راهنمایی برای فهم تحولات تمدنی و مناسبات قدرت در عصر حاضر محسوب می‌شود.

الناصری با تحلیل جایگاه خطبه فدکیه در تاریخ اسلام گفت این خطبه می‌تواند به‌عنوان سندی راهبردی برای تحلیل ارتباط میان قدرت، ایمان و تقابل تمدنی در همه اعصار، به‌ویژه در شرایط کنونی جهان مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به تحولات آموزش آکادمیک در جهان، توضیح داد: استاد امروز صرفاً انتقال‌دهنده اطلاعات نیست و نقش اصلی او مدیریت تفکر، طرح پرسش و هدایت مسیر تحلیل عمیق دانشجویان است؛ به همین دلیل در این نشست، تمرکز بر طرح پرسش به جای پاسخ مستقیم بود تا فهم بهتری از مسائل حاصل شود.

استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل سیاست‌های آمریکا و غرب در حمایت از رژیم صهیونیستی گفت: حمایت آمریکا صرفاً جنبه اقتصادی یا سیاسی ندارد، بلکه ریشه در باورهای اعتقادی و آخرالزمانی جریان‌های مسیحیت صهیونیستی دارد.

وی افزود: جریان‌های اونجلیک در آمریکا و اروپا با تفسیر خاص خود از روایات آخرالزمان، اعتقاد دارند تجمع یهودیان در سرزمین فلسطین مقدمه ظهور منجی آخرالزمان است و حتی نابودی این سرزمین را بخشی از این فرآیند می‌دانند.

شیخ الناصری تأکید کرد: جنگ امروز بیشتر جنگ روایت، ایمان و اعتقاد است و دشمن در باور به منجی آخرالزمان در برخی موارد از فهم اعتقادات سطحی جوامع اسلامی عمیق‌تر عمل می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تجربه حضور نظامی آمریکا در عراق توضیح داد: در میان نیروهای آمریکایی، یگان‌هایی مأموریت داشتند نه برای عملیات نظامی، بلکه برای تحقیق درباره باور شیعه به امام مهدی (عج) و ارتباط علما با آن حضرت.