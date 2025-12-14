به گزارش خبرنگار مهر، علی ایزدی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: کنگره ملی شعر انتظار با محوریت مهدویت، شهدای ۱۲ روزه و دفاع مقدس طراحی شده و تلاش دارد با ایجاد همافزایی میان فعالان فرهنگی، فضای تازهای از شور و نشاط اجتماعی در استان مرکزی ایجاد کند.
وی افزود: حکومت جهانی مهدوی، جلوههای محبت امام عصر، فضیلتهای منتظران و ابعاد مختلف قیام جهانی حضرت مهدی (عج) از محورهای محتوایی کنگره است و برنامهریزیها با هدف ترویج فرهنگ انتظار و گسترش ادبیات مهدوی انجام شده است.
وی با بیان اینکه محدودیتی برای تعداد آثار ارسالی وجود ندارد، گفت: آثار باید به جشنواره دیگری ارسال نشده باشند و نسخه تایپشده آنها در قالب کاغذ A4 به دبیرخانه کنگره در شهرستان زرندیه تحویل داده شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به زمانبندی این رویداد گفت: ۲۵ دیماه آخرین فرصت ارسال آثار است و مراسم اختتامیه در تاریخ ۱۲ بهمنماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
ایزدی همچنین از برگزاری پنجمین جشنواره سراسری شعر انتظار در اراک خبر داد و گفت: این جشنواره در قالب برنامههای پنجمین دوره جشنواره علمی، فرهنگی و هنری امامت و مهدویت و با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
به گفته وی، این جشنواره در سه بخش دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه طراحی شده و بخش عمومی و دانشآموزی نیز برای مشارکت گستردهتر جامعه در نظر گرفته شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با تشریح رویکردهای این اداره کل در دوره جدید، بر ضرورت بازتعریف نقش دستگاههای فرهنگی در استان و حرکت از فعالیتهای رفعتکلیفی به سمت برنامههای اثرگذار و ایدهمحور تأکید کرد.
ایزدی با اشاره به سابقه چند دههای فعالیت مدیران مختلف در این اداره کل پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: آنچه اهمیت دارد استمرار جریان فرهنگی و میزان نفوذ و تأثیرگذاری برنامهها در سطح استان و شهرستانها و نه جابهجایی مدیران است.
وی گفت: این مجموعه نقش پشتیبان گر دارد و وظیفه اصلی آن فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت هنرمندان، فعالان رسانهای و مجموعههای فرهنگی استان مرکزی است و در هشت ماه گذشته تلاش شده است تا با تکیه بر تجربه گذشته و نیازهای امروز، مسیر فعالیتها به سمت همافزایی، همفکری و مشارکت جمعی هدایت شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکز با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره جذب حداکثری، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی گفت: این اصول باید مبنای فعالیتهای فرهنگی قرار گیرد؛ چرا که فرهنگ حوزهای نیست که نتایج آن مانند ساختوساز یا پروژههای عمرانی به سرعت قابل مشاهده باشد و همین موضوع ضرورت برنامهریزی بلندمدت و پرهیز از اقدامات مقطعی را دوچندان میکند.
وی یکی از اقدامات مهم اداره کل در ماههای اخیر را جلوگیری از موازیکاری و فعالیتهای تکراری عنوان کرد و گفت: با همکاری معاونان و مدیران شهرستانها تلاش شده است برنامهها به سمت خلاقیت، ایدهپردازی و نیازسنجی واقعی جامعه هدایت شود و ارزیابی میزان موفقیت این رویکرد بر عهده مردم، هنرمندان و فعالان فرهنگی است و اداره کل خود را موظف میداند مسیر اصلاح و ارتقا را ادامه دهد.
ایزدی با اشاره به گستردگی استان مرکزی و وجود ۱۲ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستانها گفت: با وجود محدودیت منابع، تلاش بر این است که عدالت فرهنگی رعایت شود و برنامهها به صورت متوازن در سراسر استان اجرا شود و امید است با تعامل و همراهی هنرمندان و رسانه این مهم محقق شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به مقایسه بودجههای فرهنگی در کشور بیان کرد: فعالیتهای فرهنگی در بسیاری از بخشها مظلوم واقع شده و عدالت فرهنگی در تخصیص منابع به طور کامل رعایت نمیشود.
ایزدی افزود: در برخی استانها، بودجه سالانه سازمانهای فرهنگی و ورزشی مرکز استانها به مراتب بیشتر از بودجهای است که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پوشش فعالیتهای فرهنگی در ۱۰ تا ۱۵ شهرستان در اختیار دارد.
وی گفت: فعالان فرهنگی و رسانهای که سالها در این عرصه حضور داشتهاند، به خوبی از این نابرابریها آگاه هستند و با محدودیتها و دشواریهای این حوزه آشنایی کامل دارند، هدف از طرح این موضوعات تبیین شرایط واقعی فعالیتهای فرهنگی و ضرورت برنامهریزی دقیق برای بهرهبرداری حداکثری از منابع موجود است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: با وجود محدودیت منابع، تلاش شده است برنامههای فرهنگی با نگاه کیفی، ایدهمحور و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه اجرا شود و با تکیه بر ظرفیتهای مردمی، همراهی هنرمندان و مشارکت نهادهای فرهنگی، مسیر تقویت جریان فرهنگی استان را با جدیت دنبال میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به روند رو به رشد کشور در حوزههای مختلف بیان کرد: طبیعی است بخشی از جامعه درگیر نگرانیها و دغدغههای روزمره باشد، اما توضیح درست مسیر توسعه میتواند تصویر روشنتری از واقعیتهای موجود ارائه دهد.
وی تأکید کرد: وظیفه دستگاه فرهنگ، انتقال هویت فکری و فرهنگی کشور از طریق ابزار هنر و با همراهی هنرمندان، انجمنها، مؤسسات و تشکلهای فرهنگی است.
وی با اشاره به حضور پیشکسوتان تئاتر استان مرکزی و نقش آنان در شکلگیری جریان هنری امروز بیان کرد: مقایسه شرایط گذشته با وضعیت فعلی نشان میدهد که حوزه فرهنگ و هنر مسیر طولانی و دشواری را طی کرده و اکنون به نقطهای رسیده که امکان فعالیت گستردهتر و حرفهایتر برای هنرمندان فراهم شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تأکید کرد: این پیشرفتها نتیجه تلاش جمعی هنرمندان، فعالان فرهنگی و مدیران مختلف در طول سالهاست و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه دارد این مسیر را با برنامهریزی دقیق، حمایت هدفمند و پرهیز از موازیکاری ادامه دهد.
وی افزود: جشنوارههایی مانند شعر انتظار میتواند بخشی از این جریان رو به رشد باشد و با مشارکت دانشگاهها، هنرمندان و نهادهای فرهنگی، به تقویت هویت فرهنگی استان مرکزی کمک کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به برگزاری سی و هفتمین جشنواره تئاتر این استان گفت: این دوره برخلاف بسیاری از سالهای گذشته بدون کوچکترین حاشیه برگزار شد همچنین برای نخستین بار در کشور بخش خیابانی از بخش صحنهای جدا شد و تلاش شد جشنواره مشابه سالهای قبل نباشد و یک اتفاق تازه رقم بخورد.
وی نظم حاکم بر جشنواره تئاتر امسال را بیسابقه دانست و آن را نتیجه تلاش هنرمندان هنرهای نمایشی این استان، عوامل اجرایی و ستاد برگزاری عنوان کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به فعالیتهای گسترده فرهنگی طی هشت ماه گذشته در این استان، اظهار کرد: از ابتدای مسئولیتم تلاش شد که برنامههای فرهنگی و هنری تنها محدود به شهر اراک نباشد و تمامی شهرستانهای مرکزی بهصورت عادلانه در اجرای رویدادها سهیم باشند و در این بازه زمانی حداقل سه تا پنج بار به هر شهرستان سر زدهایم و جلسات متعددی با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برگزار کردهایم.
وی افزود: یکی از اولویتهای ما جلوگیری از موازیکاری و ساماندهی فعالیتها بوده است در این راستا تاکنون دو تا سه نشست با اصحاب رسانه برگزار شده و با اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در نقاط مختلف شهر اراک دیدارهای مستمر داشتهایم تا مشکلات آنان از نزدیک بررسی و پیگیری شود همچنین و بازدید از چاپخانههای قدیمی برای بررسی مسائل و نیازهای آنان انجام شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به برگزاری رویدادهای متعدد در سطح این استان بیان کرد: هفتههای فرهنگی در شهرهای مختلف از جمله دلیجان، خمین، آشتیان، شازند، ساوه، تفرش و اراک برگزار شده و نشستهایی نیز با انجمن آثار و مفاخر فرهنگی داشتهایم که نخستین جلسه آن با نماینده مردم خمین در مجلس برگزار شد.
وی افزود: همچنین بزرگداشت چهرههایی همچون پروانه وثوق، عبداللهخان دوامی، فردوسی، فخرالدین عراقی، پروفسور حسابی، آیتالله نویسی و آیتالله ذبیحالله محلاتی در این مدت برگزار شده است.
ایزدی ادامه داد: در حوزه موسیقی نیز نشستهای متعددی با مؤسسات کنسرتگذار، انجمن موسیقی و آموزشگاههای موسیقی برگزار شد.
وی با اشاره به برخی رویدادهای شاخص استان مرکزی با بیان اینکه جشنواره استانی هنرهای تجسمی در همان ماههای ابتدایی مسئولیتم برگزار شد، گفت: همچنین سوگوارههای تعزیه و آئینی در روستاها و شهرهای مختلف استان اجرا شده و جشنواره تئاتر استانی برای نخستینبار در کشور بهصورت مجزا در دو بخش صحنهای و خیابانی برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: جشنواره فیلم «حقیقت» در ۳۰ آذرماه برگزار میشود و چهارمین کنگره شعر «روحالله» و اختتامیه جایزه «روح الله» نیز در خمین با محوریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی برگزار شد.
ایزدی گفت: چهارمین کنگره ملی شعر انتظار در زرندیه و پنجمین جشنواره استانی شعر انتظار به مناسبت میلاد حضرت ولیعصر (عج) با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی در اراک برگزار خواهد شد.
ایزدی با اشاره به برنامههای پیشرو اظهار کرد: برگزاری اختتامیه جشنواره مطبوعات استان مرکزی و اجرای برنامههای متعدد در سینماهای استان از جمله برنامههای در دست اجرا است همچنین اقدامات گستردهای برای نظمبخشی به آموزشگاهها، مؤسسات فرهنگی و کانونهای مساجد انجام شده است.
وی ادامه داد: نمایشگاه کتاب در اراک و شهرستانها به مناسبت هفته کتاب برگزار شد و در راستای اجرای طرح سپاس دیدار با چند تن از خانوادههای شهدا، جانباز و ایثارگر انجام شد، برگزاری محافل قرآنی در اراک و خمین همچنین در طرح ماندگار، دیدار و گفتگو با پنج تن از پیشکسوتان هنر در طرح از دیگر برنامههای فرهنگی در این بازه زمانی بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تأکید کرد: تلاش ما این بوده که عدالت فرهنگی در سراسر استان محقق شود و هیچ شهری از برنامهها و رویدادهای فرهنگی محروم نماند و این مسیر با همراهی هنرمندان، اصحاب رسانه و نهادهای فرهنگی تداوم خواهد داشت.
نظر شما