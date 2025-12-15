به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۲۴ آذر) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه، ضمن تبیین و تشریح ابعاد مقوله مبارزه با فساد، اظهار کرد: مطالبهگری مردم در بحث مقابله با فساد، مطالبهای درست و بحق است؛ در شرایط گرانی و تورم، چنانچه فرد یا افرادی با سوءاستفاده از شرایط بخواهند فشار مضاعف به مردم تحمیل کنند و مرتکب فساد شوند، قطعاً باید قاطعانه و مجدانه، مورد برخورد قانونی قرار گیرند؛ لکن این برخوردِ قاطعانه و مجدانه باید عالمانه هم باشد و همه جوانب در قبال آن، مراعات شود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: هدف ما ریشهکن کردن فساد است؛ فساد به صرفِ بگیر و ببند و زندان و مجازات، ریشهکن نمیشود؛ این را تجربیات گذشته نیز ثابت کرده است؛ باید ریشهها، گلوگاهها و زمینههای فساد را رفع و مسدود کرد؛ بعضاً باید رویهها و ساختارها را اصلاح کرد؛ باید تعارضات را رفع کرد؛ باید آگاهیبخشی عمومی را گسترش و بسط داد؛ باید تنبّه بیشتر داد؛ باید قانونی که تصویب میشود و فسادزدا و شفافیتافزا است را به صورت تمام و کمال اجرایی کرد؛ باید دستگاههای نظارتی و بخشهای فرهنگی و تبلیغاتی و فعالان بخش خصوصی و مؤثران در ایجاد ساختارهای شفافیتافزا و فسادزدا، به همگرایی و همافزایی بیش از پیش نائل شوند؛ در کنار این موارد، قطعاً و یقیناً باید مرتکبین فساد را هم وفق قانون، محاکمه و مجازات کرد؛ با مجموع این تدابیر و تمهیدات است که فساد ریشهکن میشود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: قوه قضائیه همچون گذشته و حتی بیش از گذشته، مبارزه عالمانه و مجدانه با فساد را در صدر اولویتهای خود قرار داده است و در برابر هر فساد و مفسدی که وفق قوانین و موازین و مقررات، فساد او ثابت و احراز شود، بدون کوچکترین اغماض و تردید و ملاحظهای، خواهد ایستاد؛ لکن بار دیگر تاکید میکنم که این امر به تنهایی ما را در قضیه ریشهکن کردن فساد، به سرانجام مطلوب نمیرساند و لوازم و ملزومات دیگری نیز نیاز است؛ باید همه قوا، دستگاهها، مردم، بخش خصوصی و … دست در دست هم دهیم تا هدف غایی که همان ریشهکن کردن فساد است، حاصل شود.
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به مبحث نوسانات ارزی که در جلسه گذشته نیز تاکیداتی در باب آن داشت، گفت: هفته گذشته خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکیداتی در خصوص ورود به مبحث ارز و مسائل ارزی و نوسانات این بازار داشتیم. تاکید ما بررسی جامع در این فقره است؛ باید اشکالات کار در این قضیه، مشخص و معلوم شود؛ آیا قصور است یا تقصیر؟ آیا مشکلات ارزی، ناشی از ساختارها و نحوه مدیریت است یا فشارهای دشمن؟ سازمان بازرسی بدون درنگ و بلافاصله، جلسهای را با حضور نمایندگان همه دستگاههای نظارتی، بانک مرکزی و برخی افراد مؤثر در مجلس و تعدادی از کارشناسان و صاحبنظران تشکیل داد؛ مقرر شده این جلسه بار دیگر تشکیل شود تا بررسیهای جامع در خصوص موضوع مذکور، تکمیل شود؛ تاکید مؤکد ما نیز آن است که به هیچ وجه نباید این قضیه رها شود و ابتر بماند؛ هدف اصلی ما در این فقره، رفع مشکل است، نه صرف برپایی جلسات. باید علل و عوامل بروز و پیدایش مسائل ارزی روشن و مشخص شود؛ ضروری است اقداماتی که در این عرصه قوای سهگانه، بانک مرکزی، بخش خصوصی و مردم باید انجام دهند، مشخص گردد؛ در این حوزه باید کار کارشناسی دقیق و جامع صورت گیرد.
قاضیالقضات در ادامه نشست امروز با تاکید بر اهمیت ایجاد و گسترش نهضت علمی در عدلیه، بیان داشت: پیشرفت و توسعه بدون توجه و اهتمام نسبت به مقولهی علم و ایجاد و گسترش نهضت علمی حاصل نمیشود؛ ما در برخی ابعاد و مقولات حقوقی و قضائی به پژوهش و تحلیل و غنای علمی بیشتر نیازمندیم؛ به پژوهشگاه قوه قضائیه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و سایر بخشهای ذیصلاح در دستگاه قضا دستور میدهم که در راستای رفع مسائل مبتلابه قوه قضائیه و در جهت تسریع و تدقیق در خدماترسانیهای حقوقی و قضائی به مردم، نهضت علمی در عدلیه را ایجاد کنید و گسترش دهید و اعتبارات و ملزومات این امر خطیر را بیش از پیش فراهم سازید.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد انشقاق و اختلاف در امت اسلام و جامعه ایران اسلامی اظهار کرد: باید بسیار هوشیار باشیم؛ دشمن کاری را که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نتوانست انجام دهد میخواهد با روایتسازیهای جعلی و فتنهگری، محقق کند؛ دشمن میخواهد اتحاد و انسجام ما را مخدوش سازد و ما را سرگرم مسائل فرعی و حاشیهای و دستچندم کند؛ نباید ناخواسته در زمین دشمن بازی کنیم؛ دشمن گاهی حرفی را وسط میاندازد تا اذهان ما را درگیر سازد. باید زمانشناس و دشمنشناس باشیم؛ هر کجا وحدت و انسجام و همدلی ما بیشتر بود، توطئههای دشمن خنثی شده است و کارها بهتر و مطلوبتر پیش رفته است؛ باید فقط متمرکز بر رفع مشکلات مردم باشیم، نه پرداختن به حواشیای که دشمن در پشت پرده آنها قرار دارد.
نظر شما