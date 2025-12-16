  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

بارش باران در سطح شهر مشهد

مشهد- در این فیلم تصاویری از بارش باران پاییزی در شامگاه سه شنبه ۲۵ آذرماه در شهر مشهد را مشاهده می کنید.

