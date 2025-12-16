https://mehrnews.com/x39T6r ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴ کد خبر 6691803 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴ بارش باران در سطح شهر مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از بارش باران پاییزی در شامگاه سه شنبه ۲۵ آذرماه در شهر مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB کد خبر 6691803 کپی شد مطالب مرتبط بارش باران در حرم مطهر امام رضا(ع) اثمری:دما در خراسان رضوی به زیر صفر می رسد؛آغاز بارش برف از فردا دمای مشهد به زیر صفر می رسد؛بارش برف و باران در خراسان رضوی بارش باران پاییزی در جوار بارگاه منور امام رضا(ع) تداوم بارش شدید باران در مشهد بنی اسدی: جاده های خراسان رضوی لغزنده است برچسبها بارش باران مشهد بارندگی
