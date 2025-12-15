به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی جبلی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأمین ایمنی جاده‌ای، اجرای صحیح و اصولی خطوط ترافیکی است که متناسب با موقعیت، کارکرد و تعریف هر محور اجرا می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش سوانح دارد.

وی افزود: خطوط ترافیکی در قالب‌های مختلفی از جمله خط سرد یا اسپری، خط گرم، شیارهای لرزاننده موسوم به اکستروژن، خطوط دوجزئی، نقوش ترافیکی و سایر علائم افقی اجرا می‌شود که انتخاب نوع آن‌ها بر اساس شرایط فنی مسیر و در قالب طرح‌های پیمانی و امانی صورت می‌گیرد.

رئیس اداره توسعه ایمنی راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با اشاره به اهمیت این خطوط در هدایت ایمن ترافیک بیان کرد: خطوط ترافیکی به‌ویژه در ساعات شب، شرایط بارندگی و هنگام مه‌گرفتگی، نقش بی‌بدیلی در هدایت وسایل نقلیه و افزایش ضریب ایمنی مسیرها ایفا می‌کنند و به همین دلیل هر ساله اجرای خطوط جدید و احیای خطوط امحا شده در محورهای برون‌شهری استان در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه با تشریح جزئیات طرح در حال اجرای خط‌کشی راه‌های فرعی و روستایی استان قم گفت: این طرح از مهرماه سال جاری و در قالب یک پروژه پیمانی آغاز شده و هم‌اکنون در محورهای هدف استان در حال اجرا است.

احمدی جبلی تصریح کرد: بر اساس مطالعات میدانی انجام شده و شناسایی محورهای فاقد خط‌کشی یا مسیرهایی که خطوط آن‌ها به مرور زمان از بین رفته است، دامنه اجرایی این طرح تمامی راه‌های فرعی و روستایی استان قم را در بر می‌گیرد.

وی طول خطوط پیش‌بینی شده در این طرح را ۷۵۰ کیلومتر اعلام کرد و افزود: عملیات خط‌کشی به صورت سرد و اسپری و با استفاده از دو رنگ سفید و زرد در محور میانی و حاشیه راه‌ها انجام می‌شود تا بیشترین کارایی و دیدپذیری برای رانندگان فراهم شود.

رئیس اداره توسعه ایمنی راه‌های استان قم درباره اعتبار این پروژه نیز اظهار کرد: برای اجرای این طرح، بیش از ۹۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که این منابع از محل درآمدهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأمین شده است.

وی بازه زمانی اجرای طرح را ۹ ماهه عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن شرایط جوی و احتمال بارش نزولات آسمانی، پیش‌بینی می‌شود در صورت فراهم بودن شرایط مناسب آب‌وهوایی، این پروژه تا پایان خردادماه سال جاری به طور کامل به اتمام برسد.

احمدی جبلی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی کاربران جاده‌ای بیان کرد: همکاری و تعامل رانندگان با عوامل اجرایی طرح‌های عمرانی جاده‌ای، علاوه بر کاهش حوادث احتمالی، موجب تسریع در روند اجرای پروژه‌ها و افزایش بهره‌وری اقدامات ایمن‌سازی خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به هزینه‌بر بودن اجرای خطوط ترافیکی خاطرنشان کرد: صیانت و نگهداری از خطوط ترافیکی وظیفه‌ای همگانی است و عدم تردد وسایل نقلیه بر روی خطوط، به‌ویژه در ساعات اولیه پس از اجرا، نقش مهمی در افزایش دوام و ماندگاری این علائم ایمنی دارد.