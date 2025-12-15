به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزرای خارجه ایران و بلاروس برگزار شد.

ماکسیم ریژنکوف وزیر خارجه بلاروس در این نشست گفت: ایران و بلاروس در حوزه تحریم‌ها از یکدیگر حمایت می‌کنند. امیدوارم این سفر کمک کند تا پروژه‌های جدیدی میان دو کشور راه اندازی شود.

وزیرخارجه بلاروس افزود: آماده هستیم تا نکات مشترکی‌که به مردم دو کشور کمک کند را گفتگو کنیم.

وزیر خارجه بلاروس درباره تحریم‌های اعمال شده علیه بلاروس و ایران گفت: بلاروس و ایران مخالفت فشارهایی هستند که به مردم عادی صدمه بزند.

وی گفت: دو کشور در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بریکس روابط خوبی دارند.

وزیرخارجه بلاروس همچنین از آمادگی خود برای سفر به تهران خبر داد و گفت که معتقدم این سفر دو کشور را به هم نزدیک‌تر می‌کند.

وی عنوان کرد: برنامه‌هایی در آینده برای گسترش هر چه بیشتر روابط داریم و مطمئن هستم مذاکرات امروز به دوستی هر چه بیشتر دو کشور کمک کند و آماده گفت‌وگو و دیالوگ هستیم.

همچنان به روابط گرم و دوستانه ایران و بلاروس ادامه خواهیم داد

عراقچی در ادامه این نشست گفت: قبل از مذاکراتم با وزیر محترم گفتگویی را با رئیس جمهور بلاروس داشتم که بسیار سازنده بود. روابط ایران و بلاروس گرم، دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل بوده است و ما همچنان به این روابط ادامه خواهیم داد.

وزیر خارجه افزود: از اینکه دوستان ما در بلاروس تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران را محکوم کردند قدردان هستیم. ما تمام ظرفیت‌های موجود در دو کشور را برای پیشبرد منافع دو کشور به کار می‌گیریم.

وی افزود: سفر رؤسای جمهور دو کشور نقطه عطفی در روابط است. هفته گذشته کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور برگزار شد که نتایج خوبی را به همراه داشت.

وی گفت: دوکشور در حوزه سازمان‌های بین‌المللی از جمله بریکس و شانگهای حضور دارند. دو کشور مورد تحریم‌های یکجانبه هستند. هردو کشور عضو گروه دوستان منشور هستیم که در حاشیه مجمع عمومی جلسه مشترکی را داشتیم.

وی گفت: مذاکرات بسیار مفیدی را قبل از این جلسه داشتیم که بر یک نقشه راه برای آینده تاکید کردیم تا از ظرفیت‌های موجود در روابط اقتصادی دو کشور استفاده کنیم.

عراقچی افزود: به آینده روابط ایران و بلاروس بسیار امیدوار هستم.

مشروح سخنان عراقچی به شرح زیر است:



دوست عزیزم جناب آقای ماکسیم ریژنکوف،

وزیر محترم امور خارجه بلاروس بخاطر دعوتی که از من به عمل آوردند و بخاطر مهمان نوازی بسیار گرم که برای من و هیئت همراهم فراهم کردند و همچنین مهم‌تر از آن بخاطر بحث‌های بسیار خوب و سازنده‌ای که ما امروز هم با ایشان، هم با جناب آقای لوکاشنکو، رئیس جمهور محترم بلاروس که من قبل از مذاکراتم با وزیر محترم با ایشان دیدار بسیار خوب و بسیار سازنده و بسیار راه گشایی را داشتیم.

روابط ایران و بلاروس مسیر بسیار خوبی را طی می‌کند، این روابط از زمان شروع زمان استقلال بلاروس تا الان روابط بسیار گرم، دوستانه و مبتنی بر منافع متقابل و احترام متقابل بوده و ما همچنان به این مسیر ادامه خواهیم داد. دو کشور در موضوعات بین‌المللی، در موضوعات جهانی دارای مواضع مشترک هستند، در بسیاری از موضوعات ما با همدیگر در مجامع بین‌المللی همکاری داریم، در مسائل منطقه‌ای دیدگاه‌های مشترک داریم. از این که دوستان ما در بلاروس تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران را محکوم کردند و با ملت ایران اعلام همبستگی و حمایت کردند قدردانی می‌کنیم.

جمهوری اسلامی ایران در چارچوب توسعه روابط با کشورهای مستقل و کشورهایی که علاقمند به همکاری مشترک و مفید با ایران هستند، همواره اولویت قائل بوده است بوده و در بین این کشورها بلاروس جایگاه ویژه‌ای برای ما دارد و به همین جهت ما همه ظرفیت‌های موجود در دو کشور را قصد داریم برای پیشبرد منافع دو ملت به کار بگیریم. سفر جناب آقای لکاشنکو به تهران در سال گذشته و سفر جناب آقای پزشکیان در ماه اوت گذشته به بلاروس دو نقطه عطف مهم در روابط دو کشور است که باعث جهش در همکاری‌های اقتصادی و همکاری‌های سیاسی ما شد. هفته گذشته کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران برگزار شد و توافقات بسیار مهم و بسیار خوبی در این کمیسیون به دست آمد، که هر دو طرف برای تداوم این همکاری‌ها و اینکه ظرفیت‌های اقتصادی موجود در دو کشور مورد بهره برداری قرار بگیرند، اراده لازم را دارند.

ما همینطور در حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در شانگهای و در بریکس با هم حضور داریم و مصمم هستیم که ظرفیت‌های این نهادهای منطقه و بین‌المللی را هم در جهت منافع دو کشور به کار بگیریم. دو کشور ما مورد تحریم‌های غیرعادلانه و یک جانبه و غیرقانونی کشورهای غربی هستند. ما در حوزه مقابله با اقدامات قهرآمیز یک جانبه در سازمان‌های بین‌المللی با هم همکاری داریم، در حوزه مقابله با تحریم‌های غیرقانونی با هم همکاری داریم، هر دو عضو گروه دوستان منشور هستیم، در سازمان ملل متحد، در حاشیه مجمع عمومی گذشته جلسه مشترکی را کشورهای عضو این گروه داشتند بنده و آقای ریژنکوف در آن جلسه شرکت داشتیم و اراده خودمان را برای مقابله با تحریم‌های یک جانبه در سطح بین‌المللی و مقابله با اقدامات قهرآمیز یک جانبه بیان داشتیم.

ما مذاکرات بسیار مفید را داشتیم و بر یک نقشه راه همکاری‌های دو کشور در طول یک سال آینده توافق کردیم به این که چه گام‌هایی را باید برداریم تا بتونیم از ظرفیت‌های موجود در روابط اقتصادی و روابط دو کشور هر چه بیشتر استفاده بکنیم. من بسیار خوشحال هستم که امروز این سفر را توانستم انجام دهم از دعوت جناب آقای ریژنکوف و مهمانوازی ایشان یکبار دیگر تشکر می‌کنم. از جناب آقای لوکاشنکوف بخاطر دیدار بسیار خوبی که داشتیم و اطمینانی که ایشان برای گسترش روابط دو کشور دادند و آمادگی بلاروس برای این همکاری‌ها تشکر می‌کنم.و به شخصه به آینده‌ی روابط دو کشور ایران و بلاروس بسیار امیدوار دارم.