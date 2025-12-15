۳۵ تیم بازرسی مأمور نظارت بر بازار شب یلدای همدان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بیدآبادی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا از دهم آذرماه، اظهار کرد: در قالب این طرح، ۱۰ تیم بازرسی در شهرستان همدان و ۲۵ تیم در سایر شهرستان‌های استان به‌صورت فعال مأمور نظارت بر بازار شده‌اند.

وی با بیان اینکه نظارت‌های مستمر و روزانه بر بازار میوه از ابتدای آذرماه آغاز شده است، افزود: این نظارت‌ها با تأکید تیم اقتصادی استانداری همدان تا شب یلدا ادامه خواهد داشت.

معاون بازرسی اداره‌کل صمت استان همدان از اعمال نظارت ویژه بر بازار آجیل و خشکبار خبر داد و تصریح کرد: برای اقلامی همچون پسته، بادام و چهارمغز سقف قیمتی مشخص شده و با هرگونه تخلف، گران‌فروشی و افزایش قیمت غیرمنطقی برخورد قانونی و تشکیل پرونده‌های تعزیری سنگین انجام می‌شود.

بیدآبادی با اشاره به انجام بازرسی‌ها در میدان بار و سطح خرده‌فروشی‌ها گفت: نصب تابلوهای قیمت‌گذاری در میدان بار و راه‌اندازی کانال اطلاع‌رسانی اتحادیه بارفروشان، نقش مؤثری در شفافیت قیمت‌ها و ایجاد ثبات نسبی در بازار داشته است.

وی خاطرنشان کرد: کمیته‌ای متشکل از اتاق اصناف، اتحادیه بارفروشان، جهاد کشاورزی و اداره‌کل صمت، هر دو تا سه روز یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد و نرخ‌های جدید عمده‌فروشی را به‌عنوان سقف قیمت تعیین و اعلام می‌کند که بر اساس آن، قیمت نهایی خرده‌فروشی با اعمال درصد سود مشخص محاسبه می‌شود.

معاون بازرسی اداره‌کل صمت استان همدان تأکید کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، اجازه سوءاستفاده از مناسبت‌هایی مانند شب یلدا و عرضه کالا با قیمت‌های غیرواقعی داده نخواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری، روند رسیدگی را پیگیری کنند.