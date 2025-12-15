  1. استانها
  2. ایلام
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۵

سرهنگ مهدیان: ۳ شکارچی غیرمجاز در ملکشاهی دستگیر شدند

ایلام - فرمانده انتظامی ملکشاهی از دستگیری ۳ شکارچی غیرمجاز توسط مأموران کلانتری مرکزی این شهرستان و کشف یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی به همراه لاشه ۴ رأس خرگوش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی مهدیان اظهار داشت: مأموران کلانتری مرکزی شهرستان حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو نیسان وانت آبی‌رنگ با ۳ سرنشین مشکوک شده و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از این خودرو موفق به کشف لاشه ۴ رأس خرگوش و یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی غیرمجاز شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی با بیان اینکه متهمان شکار غیرمجاز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، تأکید کرد: پلیس با هرگونه تخلف زیست‌محیطی و شکار غیرمجاز که موجب تهدید حیات وحش می‌شود، برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد.

