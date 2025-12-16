بازار شب یلدا سیستان و بلوچستان زیر ذره بین تعزیرات حکومتی

ایرج عزیزی مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر از آغاز نظارت ویژه بر بازار شب یلدا خبر داد و اعلام کرد: با هرگونه تخلف صنفی و بهداشتی برخورد قاطع خواهد شد.
عزیزی گفت: گشتهای مشترک تعزیرات با همکاری صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، بازار اقلام پرمصرف را برای جلوگیری از گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و تخلفات بهداشتی رصد میکنند.
وی نقش مردم را در تنظیم بازار حیاتی دانست و از شهروندان خواست تخلفات صنفی، بهداشتی و سوختی را از طریق سامانه میز خدمت گزارش دهند.
عزیزی همچنین از تشدید برخورد با تخلفات سوختی خبر داد و گفت پروندههای متعدد این حوزه در حال رسیدگی است و در صورت احراز تخلف، احکام بازدارنده صادر میشود.
