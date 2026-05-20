  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

زمین‌گیر شدن اراذل اوباش گرمسار با شلیک پلیس؛ ۲ نفر دستگیر شدند

زمین‌گیر شدن اراذل اوباش گرمسار با شلیک پلیس؛ ۲ نفر دستگیر شدند

گرمسار- فرمانده انتظامی گرمسار از زمین‌گیر شدن اراذل اوباش گرمسار با شلیک پلیس خبر داد و گفت: دو متخلف دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی گرمسار با اعلام خبر وقووع درگیری جلو درب یک مغازه در گرمسار، ادامه داد: پلیس مشاهده کرد که متخلفان در حال ایجاد مزاحمت با چوب برای مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه متخلفان به هشدارهای پلیس اصلا توجه نکردند، اضافه کرد: در نهایت پلیس برای متوقف کردن آن ها ناگزیر به شلیک گلوله شد.

فرمانده انتظامی گرمسار با اشاره به دستگیری دو نفر در این پرونده اذعان داشت: پرونده این متخلفان تشکیل و به مراجع قضایی برای طی مراحل قانونی معرفی شدند.

آقا زاده امنیت را خط اول پلیس در گرمسار اعلام کرد و افزود: برای تحقق این هدف پلیس با هر فرد یا گروهی که امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازد برخورد می کند.

کد مطلب 6836263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها