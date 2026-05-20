به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی گرمسار با اعلام خبر وقووع درگیری جلو درب یک مغازه در گرمسار، ادامه داد: پلیس مشاهده کرد که متخلفان در حال ایجاد مزاحمت با چوب برای مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه متخلفان به هشدارهای پلیس اصلا توجه نکردند، اضافه کرد: در نهایت پلیس برای متوقف کردن آن ها ناگزیر به شلیک گلوله شد.

فرمانده انتظامی گرمسار با اشاره به دستگیری دو نفر در این پرونده اذعان داشت: پرونده این متخلفان تشکیل و به مراجع قضایی برای طی مراحل قانونی معرفی شدند.

آقا زاده امنیت را خط اول پلیس در گرمسار اعلام کرد و افزود: برای تحقق این هدف پلیس با هر فرد یا گروهی که امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازد برخورد می کند.