به گزارش خبرگزاری مهر، غازی حمد، از رهبران جنبش حماس، در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: اشغالگران در متن توافق توقف جنگ دست برده و هیچ بندی از آن را باقی نگذاشته مگر اینکه آن را نقض یا در اجرای آن دستکاری کرده باشد.
وی تاکید کرد: میانجیها به صراحت اعلام کردهاند حماس حتی یک مورد نقض توافق نداشته و به طور کامل به مفاد آن پایبند بوده است. تکرار نقضهای توافق از سوی اشغالگران، نشان دهنده برنامهریزی قبلی و اتخاذ تصمیم در سطح دولت این رژیم است.
به گفته غازی حمد، این نقضها شامل کشتار، اعدامهای میدانی، تیراندازی به شهروندان، بمباران مناطق مختلف و انجام ترورهای هدفمند بوده است.
غازی حمد اظهار داشت که نیروهای اشغالگر از «خط زرد» تا فاصلههایی بسیار زیاد، گاها تا حدود دو کیلومتر تخطی کردهاند.
وی افزود که از زمان اجرایی شدن توافق، موارد نقض از سوی اشغالگران به بیش از ۸۱۳ مورد رسیده که بهطور میانگین روزانه ۲۵ نقض ثبت شده است.
این رهبر حماس تاکید کرد که جنبش حماس گزارشهای دقیق و مستندی از تمامی این موارد را به میانجیها و همچنین به اتاق مشترک پیگیری اجرای توافق تحویل داده است.
غازی حمد با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم نقض توافق آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی، تاکید کرد که این تخلفات آشکار، توافق را تهدید کرده و آن را در معرض نابودی قرار میدهد.
وی خواستار تحرک فوری میانجیها برای مهار و بازداشتن رژیم اشغالگر از ادامه نقض آتشبس شد و افزود: مسئولیت میانجیها است که اشغالگران را وادار به پایبندی به تعهداتش کنند.
غازی حمد همچنین از عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به توافق پیشین درباره تشکیل کمیتهای برای رسیدگی به موارد نقض خبر داد و گفت: با وجود توافق برای تشکیل کمیته بررسی تخلفات، رژیم اشغالگر به این تعهد عمل نکرده است.
او با اشاره به پیامدهای انسانی نقض آتشبس تصریح کرد: از آغاز اجرای توافق توقف جنگ، حدود ۴۰۰ نفر به شهادت رسیدهاند که بیش از ۹۵ درصد آنان غیرنظامی بودهاند.
این رهبر حماس تاکید کرد که بر اساس مفاد توافق، اشغالگران حق ندارند در دوران اجرای آتشبس، نیروهای مقاومت را هدف قرار دهد.
وی افزود: رژیم صهیونیستی تاکنون حتی یک سند یا مدرک معتبر برای ادعاهای تکراری خود درباره هدف قرار دادن نیروهای مقاومت ارائه نکرده است.
غازی حمد با تشریح ابعاد تازهای از نقض توافق آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که عملیات تخریب منازل مسکونی به صورت روزانه ادامه دارد و تاکنون ۱۴۵ خانه توسط نیروهای اشغالگر به طور کامل منهدم شده است.
وی با اشاره به استمرار اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی افزود: از آغاز اجرای توافق توقف جنگ، ۳۹۲ مورد بمباران و عملیات هدفگیری نظامی ثبت شده که نشان دهنده بیاعتنایی کامل اشغالگران به مفاد توافق است.
این رهبر حماس در ادامه، به وضعیت گذرگاه رفح پرداخت و تصریح کرد: گذرگاه رفح از زمان آغاز اجرای توافق تاکنون بسته مانده و اشغالگران مانع خروج بیماران و موارد انسانی شده اند که این نقض صریح تعهدات انسانی و بینالمللی است.
غازی حمد با اشاره به ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمکهای بشردوستانه، گفت: اشغالگران ورود بخش زیادی از کمکها را با ادعای دوکاربردی بودن متوقف کردهاند.
او تأکید کرد که علاوه بر این، محدودیتهای گستردهای در پرونده ورود کمکها اعمال میشود و در زمینه ورود سوخت و گاز نیز تعلل و بازی با تعهدات به وضوح دیده میشود.
غازی حمد تصریح کرد: ما اشغالگران را مسئول کامل موارد نقض آتش بس غزه و دستکاری توافق به منظور به شکست کشاندن آن قلمداد می کنیم.
