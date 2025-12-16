  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۳

مجمع عمومی سازمان ملل بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تأکید کرد

مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب پیش‌نویس قطعنامه ای با ۱۶۴ رأی مثبت، بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع ۱۶۴ رأی پیش‌نویس قطعنامه حمایت از مردم فلسطین را به تصویب رساند.

بر اساس اعلام این رسانه، پیش‌نویس قطعنامه حمایت از مردم فلسطین با ۱۶۴ رأی موافق در برابر ۸ مخالف (اشغالگران صهیونیست، آمریکا، میکرونزی، آرژانتین، پاراگوئه، پاپوآ گینه نو، پالو و نائورو) و نیز خودداری از رأی دادن ۹ کشور شامل اکوادور، توگو، تونگا، پاناما، فیجی، کامرون، جزایر مارشال، ساموآ و سودان جنوبی به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خود از قبیل حق داشتن دولت مستقل فلسطینی به رسمیت شناخته می‌شود.

این قطعنامه تحت عنوان «حق مردم برای تعیین سرنوشت» تصویب شد.

