به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد، عصر سهشنبه در اختتامیه نمایشگاه بزرگ «مادخت» در ساری با تأکید بر اینکه مسئله مد و پوشش صرفاً یک موضوع ظاهری نیست، اظهار کرد: امروز مد و پوشش به یکی از مهمترین ابزارهای قدرت روایت در جوامع تبدیل شده و تعیین میکند چه کسی روایت غالب از زیبایی، موفقیت و بهروز بودن را در اختیار دارد.
وی با بیان اینکه پوشش، جایگاه انسان را در جامعه تعریف میکند، افزود: لباس پیش از آنکه انسان سخن بگوید، پیام خود را منتقل میکند؛ اینکه فرد صاحب هویت است یا مصرفکننده، ریشهدار است یا دچار سرگردانی فرهنگی. از همین رو انتخاب لباس در عمق خود انتخاب نسبت ما با جهان است، نه صرفاً انتخاب رنگ و پارچه.
فرمانده سپاه کربلا با اشاره به هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب درباره سبک زندگی تصریح کرد: سبک زندگی نقطهای است که فکر به رفتار و رفتار به عادت و هویت تبدیل میشود و پوشش یکی از سریعترین و مؤثرترین ورودیها به این چرخه است، چراکه مستقیماً با احساس، قضاوت اجتماعی و ذهن مخاطب سروکار دارد.
سردار موحد با بیان اینکه امروز جنگها شکل خود را تغییر دادهاند، خاطرنشان کرد: در جنگ شناختی دیگر نیازی به اشغال سرزمین نیست، بلکه تغییر ذائقه، سلیقه و طرز فکر ملتها هدف اصلی دشمن است. در این جنگ کسی دستور نمیدهد چه بپوشید یا چگونه زندگی کنید، بلکه زمین بازی از طریق تصویر، رسانه، ترند و ویترین طراحی میشود و انتخابها در ظاهر شخصی اما در باطن هدایتشده هستند.
منطق مد وارداتی مصرف گرایی است
وی مد جهانی را یک پروژه اقتصادی و ذهنی دانست و گفت: منطق مد وارداتی بر ناپایداری و مصرفگرایی بنا شده است؛ انسان دائماً خود را با ترندها مقایسه میکند و نتیجه آن احساس نارضایتی و عقبماندگی دائمی است؛ همان چیزی که موتور بازار مصرف را روشن نگه میدارد.
فرمانده سپاه کربلا ادامه داد: در مقابل، راهبرد انقلاب اسلامی تأکید دارد که مد بدون هویت و ریشه فرهنگی، صرفاً تقلید است. اگر قرار است نوآوری شکل بگیرد، باید از دل فرهنگ ایرانی و اسلامی بجوشد و در خدمت کرامت انسان و تحکیم خانواده باشد، نه گسست هویتی.
سردار موحد با اشاره به نقش محوری زنان در این عرصه گفت: در نگاه انقلاب اسلامی، زن نه حاشیهنشین است و نه ویترین؛ بلکه در متن جامعه، فرهنگساز و آیندهپرداز است. حضور بانوان در طراحی، تولید و عرضه پوشاک ایرانی اسلامی، تصویر واقعی از زن مسلمان ایرانی ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد میتوان هم باوقار بود و هم خلاق، هم متعهد بود و هم اثرگذار در اقتصاد و اجتماع.
وی خطاب به فعالان صنف پوشاک، خیاطان و تولیدکنندگان تأکید کرد: شما در خط مقدم یک نبرد خاموش فرهنگی قرار دارید و هر تصمیم شما در طراحی، رنگ، برش و عرضه، میتواند یک انتخاب تمدنی باشد. اقتصاد پوشاک اگر به هویت متصل شود، میتواند یکی از پیشرانهای اقتصاد فرهنگی کشور باشد.
فرمانده سپاه کربلا همچنین با اشاره به نقش دانشجویان طراحی و خیاطی اظهار کرد: شما تنها یک مهارت فنی نمیآموزید، بلکه وارد میدانی میشوید که آینده فرهنگی کشور را شکل میدهد. طراحی لباس امروز، طراحی معنا و الگو برای انسان آینده است.
سردار موحد در پایان با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی مازندران گفت: این استان با پیشینه غنی فرهنگی، هنری و اعتقادی خود میتواند به یکی از قطبهای مد و پوشاک ایرانی اسلامی تبدیل شود. استفاده هوشمندانه از نقشها، رنگها و دوختهای بومی، نه بازگشت به گذشته، بلکه بازطراحی هویت برای ساخت آینده است.
