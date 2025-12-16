علیزاده: مدارس لامرد چهارشنبه ۲۶ آذرماه تعطیل شد

علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی بارش‌های مستمر اخیر و افزایش خطر وقوع سیل، تمامی مدارس در این شهرستان در روز چهارشنبه ۲۶ آذر تعطیل خواهد بود.

وی ادامه داد: این تصمیم با هدف پیشگیری از خطرات ناشی از سیلاب، آب‌گرفتگی مسیرها و اختلال در تردد ایمن دانش‌آموزان اتخاذ شده و اولویت اصلی، تأمین امنیت و سلامت دانش‌آموزان است.

فرماندار شهرستان لامرد تصریح کرد: خانواده‌های گرامی و دانش‌آموزان لامرد خواهشمند است ضمن توجه به توصیه‌های صادرشده، اخبار و اطلاعیه‌های بعدی را صرفاً از طریق منابع رسمی و معتبر دنبال کرده و از توجه به شایعات و اخبار غیرموثق خودداری کنند.