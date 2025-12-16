هاآرتص: پیامدهای جنگ غزه همچنان گریبانگیر اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی تأکید کرد که پیامدهای جنگ غزه برای اسرائیل همچنان ادامه دارد و برخلاف تصور برخی محافل، توقف نسبی درگیریها به معنای پایان هزینههای سیاسی و اجتماعی این جنگ نیست.
بر اساس این گزارش، تحریمهای فرهنگی و دانشگاهی علیه اسرائیل همچنان پابرجاست و بهعنوان تهدیدی مستقیم علیه جایگاه بینالمللی این رژیم عمل میکند.
هاآرتص در ادامه افزود که تصویر اسرائیل در میان محافل فرهنگی و دانشگاهی پیشرو در جهان بهشدت منفی باقی مانده است.
به نوشته این روزنامه صهیونیستی، مخالفت با جنگ غزه در خارج از فلسطین اشغالی، در بسیاری از موارد به مخالفت با اصل موجودیت و ساختار اشغالگرانه اسرائیل تبدیل شده و این روند، چالشی عمیقتر از فشارهای سیاسی مقطعی به شمار میرود.
هاآرتص خطر اصلی را تشدید انزوای اسرائیل در عرصههای علمی و فرهنگی دانسته و هشدار داده است که این روند میتواند به کاهش نوآوری، محدود شدن همکاریهای علمی و تسریع روند مهاجرت نخبگان و فرار مغزها منجر شود.
پس از آغاز جنگ غزه، موجی از اعتراضات جهانی علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفت که به تحریمها و محدودیتهای گسترده فرهنگی و دانشگاهی در اروپا و آمریکا انجامید.
در ماههای گذشته، شماری از دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و هنری همکاری خود با نهادهای اسرائیلی را تعلیق یا محدود کردهاند. همزمان، گزارشهای متعددی از افزایش فشار بر پژوهشگران و دانشمندان صهیونیست و کاهش مشارکت این رژیم در پروژههای علمی بینالمللی منتشر شده است.
