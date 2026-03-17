به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی دادستان شهرستان رودان، با اشاره به اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی تاکید کرد که نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با جدیت هرگونه تخلف و رفتارهای غیرقانونی در شب چهارشنبه‌سوری برخورد خواهند کرد.

وی افزود: هدف ما این است که با ایجاد یک فضای امن و آرام، زمینه را برای برگزاری جشن‌های نوروزی به دور از هرگونه آسیب و خسارت فراهم کنیم. هرگونه اقدام تخریبی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، با قاطعیت و بر اساس قانون پاسخ داده خواهد شد.

همچنین، موسوی ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدای حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، بر لزوم حفظ آرامش و ثبات در سطح جامعه تاکید کرد و از شهروندان خواست تا با هوشیاری و بصیرت، از هرگونه موج‌سواری و ایجاد ناآرامی خودداری کنند.