۱۴ میلیون مترمکعب آب پشت سدهای فیروزآباد فارس ذخیره شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق صابری‌مهر گفت: سد خاکی تنگاب بر روی رودخانه فیروزآباد و در یال شمالی تاقدیس پادنو احداث گردیده است.

وی افزود: حجم برنامه‌ریزی‌شده مخزن این سد در تراز نرمال برابر با ۱۴۰ میلیون مترمکعب است که یکی از اهداف اصلی این پروژه، تأمین آب شرب شهر فیروزآباد می‌باشد.

رئیس اداره امور منابع آب شهرستان فیروزآباد ادامه داد: داده‌های اخیر نشان می‌دهد که در جریان بارش‌های اخیر، این سد توانسته است حدود ۴ میلیون مترمکعب سیلاب ورودی را ذخیره نماید.

صابری‌مهر بیان داشت: پیش از این بارندگی ۲ میلیون مترمکعب آب پشت این سد ذخیره بوده که با ورودی اخیر به ۶ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است.

وی با اشاره به سد بتنی هایقر که از دیگر سدهای این شهرستان بوده ابراز داشت: سد هایقر که یکی از موفق‌ترین سدها در محیط‌های کارستی در شهرستان فیروزآباد، استان فارس محسوب می‌شود بر روی یال شمالی تاقدیس احداث شده است.

رئیس اداره امور منابع آب شهرستان فیروزآباد گفت: حجم مخزن این سد در تراز نرمال برابر با ۲۲۵ میلیون مترمکعب می‌باشد و بر اساس مشاهدات ثبت شده در جریان بارش‌های ۲۵ آذر ۱۴۰۴، سد هایقر موفق به افزایش حدود ۳ میلیون مترمکعب به حجم ذخیره خود گردیده است.

صابری‌مهر خاطرنشان کرد: پیش از آغاز این بارندگی ۸ میلیون متر مکعب آب پشت این سد ذخیره بوده که با بارش اخیر به ۱۱ میلیون متر مکعب رسیده است.

وی تصریح کرد: تأمین آب شرب، پشتیبانی از صنایع و توسعه کشاورزی پایدار در منطقه از اهداف اصلی این سد می‌باشد.

رئیس اداره امور منابع آب شهرستان فیروزآباد در پایان از مجموع ذخیره ۱۷ میلیون متر مکعب آب در پشت سدهای شهرستان خبر داد.