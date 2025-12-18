فرونشست زمین، ورودی شهر اسیر در استان فارس را مسدود کرد

جعفر همتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به حجم زیاد بارندگیها و انجام عملیات اجرایی فیبر نوری در محل میدان ایفل، نفوذ آب به کانال ایجادشده باعث فرونشست محدودهای از این میدان شد.
وی ادامه داد: علیرغم تلاشهای واحد خدمات شهری و نیروهای مردمی و ستاد بحران شهرداری برای ترمیم مسیر، به دلیل شدت بارشها و احتمال بروز حادثه ترافیکی، تصمیم گرفته شد تا برای حفظ ایمنی ترددکنندگان، این مسیر موقتاً مسدود شود.
شهردار شهر اسیر تصریح کرد: این مسدودی تا پایان عملیات بازسازی و رفع خطر فرونشست ادامه خواهد داشت.
نظر شما