  1. استانها
  2. فارس
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۰:۴۶

فرونشست زمین، ورودی شهر اسیر در استان فارس را مسدود کرد

مهر- شهردار شهر اسیر گفت: فرونشست بخشی از جاده منتهی به میدان ایفل در این شهر به دلیل حجم زیاد بارندگی سبب مسدود شدن این مسیر شد.

جعفر همتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به حجم زیاد بارندگی‌ها و انجام عملیات اجرایی فیبر نوری در محل میدان ایفل، نفوذ آب به کانال ایجادشده باعث فرونشست محدوده‌ای از این میدان شد.

وی ادامه داد: علیرغم تلاش‌های واحد خدمات شهری و نیروهای مردمی و ستاد بحران شهرداری برای ترمیم مسیر، به دلیل شدت بارش‌ها و احتمال بروز حادثه ترافیکی، تصمیم گرفته شد تا برای حفظ ایمنی ترددکنندگان، این مسیر موقتاً مسدود شود.

شهردار شهر اسیر تصریح کرد: این مسدودی تا پایان عملیات بازسازی و رفع خطر فرونشست ادامه خواهد داشت.

    • علی IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      شهرداری شیراز چکار کرده تا یه باران میاد زمینش را آب میبره

