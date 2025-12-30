حجم آب مخازن سدهای فارس به ۹۲۲ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش بدری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: میزان بارشها در استان فارس از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا تاریخ مذکور به ۱۴۲ میلیمتر رسیده است.
وی ادامه داد: این مقدار بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۴۴ میلیمتر بود، رشد ۲۲۲ درصدی نشان میدهد و نسبت به میانگین بلندمدت (۵۷ ساله) ۵۹ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس افزود: حجم آب ذخیرهشده در مخازن سدهای فارس به ۹۲۲ میلیون متر مکعب رسیده است. از این مقدار، ۴۹۶ میلیون مترمکعب مربوط به حجم مرده و پایداری و ۴۳۲ میلیون مترمکعب مربوط به حجم مفید مخازن سدهاست.
بدری گفت: درصد حجم کل آب موجود نسبت به حجم کل مخازن حدود ۳۰ درصد و درصد حجم آب مفید سدها نسبت به حجم مفید مخازن ۱۷ درصد برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با اشاره به آمار دقیقتری از میزان آب موجود در سدهای مختلف استان افزود: سد درودزن حدود ۳۷۲ میلیون متر مکعب، سد ملاصدرا حدود ۱۲۴ میلیون متر مکعب و سد سلمان فارسی حدود ۳۸۵ میلیون متر مکعب آب ذخیره دارند.
وی ادامه داد: حفاظت و مدیریت منابع آبی مسئولیت اجتماعی همه است و از همگان خواست که فرهنگ صرفهجویی و استفاده مسئولانه از آب را رعایت کنند.
بدری تصریح کرد: که رشد بارشها نسبت به سال گذشته به معنای پایان تنش آبی و خشکسالی نیست و امیدوار است که این روند ادامه یابد و به بهبود وضعیت منابع آب کمک کند.
