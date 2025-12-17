به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص برخورد دادگستری با تخلفات در زمینه گران‌فروشی اظهار کرد: هر آنچه از تخلفات انجام شده در بازار که به ما گزارش شود با آن برخورد می‌کنیم، اما اگر همه موارد را اعلام نمی‌کنیم به این دلیل است که نمی‌خواهیم بازار ملتهب شود.

وی افزود: هرچند که تاکنون مواردی را برخوردها اعلام کرده‌ایم و نظارت‌ها همچنان تداوم دارد.

رحیمی در پاسخ سوالی در خصوص برخورد با کسانی که در برنامه ریزی تأمین نهاده‌های دامی قصور کردند و موجب بروز مشکل در کشور شدند، بیان کرد: اجازه دهید با مثل برنج توضیح دهم. مصوبه‌ای که از قبل بوده و در چهار ماه مثلاً واردات برنج ممنوع بود و دولت آمد و در همین ابتدای جنگ مصوب کرد که این چهار ماه برداشته بشود. حجم مصوبات مجلس این را لغو کرد و اجازه نداد و گفت که نمی‌شود، لذا یکی از علت‌های بروز مشکل مانند همین علت است که برای شما مثال زدم.

رحیمی تاکید کرد: دولت تلاش می‌کند و تذکرهایی که مسئول این کار هستند که پیش‌بینی‌هایشان درست باشد و به موقع انجام بشود. اگر یک وقتی کوتاهی هم باشد، دولت در درون دولت حتماً برنامه‌ای برای تذکرات و برخوردها دارد و مهم این است که [مثلاً نهاده‌های دامی] تأمین بشود. باید ملاحظه کرد آنچه درباره گذشته اتفاق افتاده، یک بحث دیگر است و برای آینده است.

وزیر دادگستری اظهار کرد: در حال حاضر رئیس‌جمهور و معاون اول، در جلساتی که هست، تأکیداتشان این است که واردات به موقع انجام بشود، لذا با توجه به مصوباتی که انجام شد، از جمله اینکه اجازه دادند استان‌ها وارد کنند و این واردات [کالاهای اساسی] مورد نیاز کشور، بدون انتقال ارز انجام بشود، لذا فکر می‌کنم در آینده نه چندان دور واردات این کالاها به خوبی انجام بشود و کمبودشان رفع بشود. البته این مسائل حوزه وزیر محترم جهاد است که بنده توضیح دادم.

وزیر دادگستری درباره کاهش میزان مهریه به ۱۴ سکه اظهار کرد: مهریه قرار نیست ۱۴ سکه شود. مهریه توافق زن و مرد در زمان عقد است و هیچ تغییری هم برایش ایجاد نشده است. بلکه در زمینه ضمانت اجرای وصول مواردی مطرح شده است.

رحیمی ادامه داد: ضمانت اجرای وصول به دو شکل است؛ یکی اینکه اموال مرد را توقیف می‌کنند و حساب‌هایش را می‌بندند و یکی هم حبس است که تا قبل از این مصوبه مجلس اگر مرد ۱۱۰ سکه نمی‌داد حبس داشت اما الان به ۱۴ سکه کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: بنابراین قرار نیست مهریه کم شود. شروط ضمن عقد به قوت خودش باقی است. شروط ضمن عقد این طور نیست که قانون تعیین کند چه شرطی بگذارند. دولت با کاهش به ۱۴ سکه مخالف بوده اما با اصل اینکه مرد زندان نرود و با پابند آزاد باشد که مهریه را پرداخت کند موافق بوده است.

وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره میزان مهریه همسرش، گفت: مهریه همسرم ۵ سکه است اما خانه را هم به نامش کرده‌ام.

