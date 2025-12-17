سرپرست دفتر طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با صدور حکمی مهدی قائمی اصل عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی را به سمت سرپرست دفتر طرح و برنامه این سازمان منصوب کرد.

در متن این حکم چنین آمده:

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جناب‌عالی، به پیشنهاد معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دفتر طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان منصوب می‌شوید.

امیدوارم که بر اساس راهبردهای دولت وفاق ملی و برنامه‌های وزیر محترم برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اهداف و خط مشی‌های سازمان امور دانشجویان و برنامه‌های عملیاتی آن دفتر با همکاری کلیه همکاران به‌ویژه معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان در جهت ایجاد هماهنگی، ارتقاء و تعالی هرچه بیشتر دفتر طرح و برنامه به‌ویژه بودجه مبتنی‌ بر عملکرد، نمودار و ساختار سازمانی، و تشکیلات تفصیلی سازمان گام‌های موثر و مفیدی بردارید.

توفیق روزافزون جناب‌عالی را در انجام شایسته مأموریت‌های محوله و خدمتگزاری به نظام جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

قائمی اصل، دکتری تخصصی اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران است .

لازم به ذکر است، حبیبا همچنین از خدمات شایسته امامعلی‌پور در سمت مدیر کل دفتر طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان تشکر و قدردانی کرد.