به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه اصلاح ساختار این وزارتخانه طی مکاتباتی رسمی از سوی حسین فردوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع، به مدیران ارشد دستگاه‌های تابعه ابلاغ شد. فردوسی این برنامه را در نامه‌هایی جداگانه خطاب به رؤسا و مدیران سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد ارسال کرده است.

این اقدام در پی آن انجام می‌شود که شورای عالی اداری، برنامه یادشده را در اوایل اسفندماه ۱۴۰۴ با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد ابلاغ کرده بود و اکنون اجرای آن در دستور کار تمامی دستگاه‌های وابسته قرار گرفته است.

بر اساس مفاد این ابلاغیه، دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند بازنگری ساختاری و کارکردی خود را دقیقاً مطابق با متن برنامه مصوب انجام داده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به معاونت توسعه مدیریت و منابع ارائه کنند.

گفتنی است اصلاحات کلان ساختاری وزارت اقتصاد پیش‌تر در اواخر سال گذشته با همکاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزیر اقتصاد نهایی و سپس در شورای عالی اداری تصویب شده بود.