۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

اجرای طرح ملی افزایش تولید در دامداری‌های روستایی و عشایری لرستان

خرم‌آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از اجرای طرح ملی افزایش تولید در دامداری‌های روستایی و عشایری این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در جلسه بررسی روند اجرای طرح ملی افزایش تولید در دامداری‌های روستایی و عشایری با تشریح اهمیت طرح ملی افزایش تولید دامداری‌های روستایی و عشایری، اظهار داشت: صنعت دام و دامپروری طی ماه‌های اخیر با چالش‌های جدی از جمله تأمین نهاده‌ها، بیماری‌های دامی و محدودیت‌های اعتباری مواجه بوده است، اما تلاش مجموعه وزارت جهاد کشاورزی موجب شده این بخش همچنان در چرخه تولید باقی بماند.

وی با اشاره به نقش مهم این طرح در افزایش تولید گوشت قرمز، افزود: این طرح همانند جهش تولید در دیمزارها می‌تواند یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای زیربخش دامپروری باشد. بخش قابل‌توجهی از اشتغال، اقتصاد و معیشت روستاییان لرستان وابسته به دامداری است و اجرای صحیح این طرح می‌تواند به حفظ و تقویت وضع موجود کمک کند.

صیادی، تأکید کرد: بخش عمده دام استان در اختیار دامداران روستایی و عشایری است و اجرای طرح باید به‌گونه‌ای باشد که حتی دامدارانی که در مرحله نخست هدف طرح نیستند، خود به‌صورت داوطلبانه خواستار بهره‌مندی از آن شوند.

وی با اشاره به قابلیت سنجش‌پذیری طرح، گفت: اگر اقدامات انجام‌شده منجر به افزایش واقعی تولید گوشت قرمز شود، نه‌تنها اهداف طرح محقق خواهد شد، بلکه اعتماد دامداران به برنامه‌های آموزشی و حمایتی نیز افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه تکمیل ظرفیت خالی دامداری‌ها یکی از اهداف اصلی طرح است، افزود: در بسیاری از واحدهای دامداری، ظرفیت اسمی بسیار بالاتر از ظرفیت واقعی مورد استفاده است. این طرح می‌تواند به فعال‌سازی این ظرفیت‌ها کمک کند.

صیادی همچنین بر ضرورت تشکیل دبیرخانه فعال، نظارت مستمر، پیگیری روزانه و مشارکت همه بخش‌ها از جمله نظام مهندسی، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به ارائه نهاده، تسهیلات بانکی و خدمات آموزشی، هیچ طرحی در حال حاضر به اندازه این برنامه اهمیت ندارد.

وی با اشاره به نقش مهم ترویج کشاورزی در موفقیت طرح افزود: اجرای مطلوب این برنامه می‌تواند در بلندمدت موجب افزایش درآمد و رفاه روستاییان شود و زمینه توسعه آن به سایر مناطق را فراهم کند.

    • حمزه ویسکرمی IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا تو رسانه ها صحبت های می کنید که مردم فکر می کنند بله همه چی روبراهه و مشکلی برای افرادی که درخواست دامداری دارند درست نمی کنید در صورتیکه موقع مراجعه اگر شخص توی اداره مربوطه پارتی داشته باشه به بهترین شکل ممکن به کارش رسیدگی میشه.در ضمن من متقاضی ساخت گاوداری هستم هیچ وامی ازتون نمی‌خوام فقط تو ساخت کاری با آدم نداشته باشید زمان تولید و پروار بندی دکتر بفرستید با هزینه شخصی خودمون مرتب همه چیزو چک کنند که بهداشتی و تلفات نداشته باشیم دیگه هیچی ازتون نمی‌خوام بینم راست میگید کمک میدید

