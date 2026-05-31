به گزارش خبرنگار مهر، سید غریب سجادی ظهر یکشنبه در نشست با مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کردستان اظهار کرد: حدود ۹۰ هزار نفر از جمعیت شهرستان سنندج را روستاییان تشکیل میدهند و بخشی از این جمعیت به دلیل مشکلات معیشتی به مهاجرت روی آوردهاند.
وی افزود: بهرهمندی از خدمات بیمهای میتواند به ماندگاری جمعیت در روستاها کمک کرده و زمینه توسعه و رفاه بیشتر را برای این قشر مولد فراهم کند.
فرماندار سنندج با اشاره به حمایت دولت از اعضای این صندوق گفت: دولت دو برابر سهم بیمهپردازان را پرداخت میکند که این موضوع یکی از مهمترین مشوقها برای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است.
سجادی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده خدمات صندوق از طریق رسانهها، فضای مجازی، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها تأکید کرد و گفت: بیمه باید به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی توسعه در جامعه نهادینه شود.
وی با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: توسعه خدمات و افزایش منابع این صندوق طی سالهای اخیر، چشمانداز امیدوارکنندهای را برای جامعه روستایی و عشایری ترسیم کرده است.
نظر شما