قاتل فراری در فسا دستگیر شد

فسا_ فرمانده انتظامی فسا گفت: فردی که دوشنبه ۲۴ آذرماه، یکی از بستگان خود را در اطراف پارکینگ دادگستری فسا به قتل رسانده بود، شامگاه سه شنبه ۲۵ آذرماه دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ لطف‌الله محمدی گفت: در پی قتل مردی ۴۱ ساله توسط یکی از بستگانش در مجاورت دادگستری شهرستان فسا، دستگیری متهم با تشکیل سه گروه ویژه از کارآگاهان، در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی تحقیقات خود را جهت شناسایی و دستگیری قاتل آغاز کردند و مطلع شدند که متهم در یکی از روستاهای اطراف شهرستان فسا خود را مخفی کرده است.

فرمانده انتظامی فسا تصریح کرد: مأموران با هماهنگی قضائی جهت دستگیری قاتل به آن روستا اعزام و پس از اقدامات فنی مطلع شدند که برادران مقتول با قاتل درگیر و با اسلحه کمری وی را مجروح و قصد فرار از صحنه دارند.

سرهنگ محمدی ادامه داد: مأموران سریعاً وارد عمل و موفق شدند قاتل ۳۷ ساله و ۲ نفر از برادران مقتول که قاتل را مجروح کرده بودند را دستگیر و دو قبضه اسلحه کلت و شکاری را کشف کنند.

رئیس پلیس فسا با اشاره به اینکه قاتل در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار دارد. دیگر افراد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: از احساس مسئولیت شهروندان که خود را در حفظ امنیت جامعه سهیم می‌دانند و با پلیس همکاری می‌کنند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

