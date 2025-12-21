راز مفقودی زن ۳۳ ساله کازرونی برملا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی گفت: در پنجم آبان ماه و در پی ارجاع پرونده مفقودی یک زن ۳۳ ساله به پلیس آگاهی شهرستان کازرون؛ تیمی ویژه از کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم جنایی رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مأموران از اطرافیان فرد فقدانی مشخص شد که شوهر وی اظهارات ضد و نقیضی ارائه می‌دهد و با هماهنگی قضائی همسر مفقودی برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی دعوت شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: فرد مذکور در بازجویی فنی پلیس منکر هرگونه قتل شد اما با توجه به رفتار و گفتار مشکوک او و ادامه روند بازجویی و به‌کارگیری روش‌های ویژه، در نهایت راز قتل هولناک زن گمشده (همسرش) را فاش کرد.