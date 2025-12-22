قاتل ۱۶ ساله در شیراز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، گفت: شامگاه یکشنبه ۳۰ آذرماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یک فقره درگیری منجر به قتل در میدان ارتش شیراز به پلیس اعلام و بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که نوجوانی در یک دورهمی در طولانی‌ترین شب سال بر سر اختلاف خانوادگی با دایی خود وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شود.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری پسر ۱۶ ساله با سلاح سرد دایی ۳۲ ساله خود را به شدت مجروح و متواری می‌شود که به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست می‌دهد.

سرهنگ زراعتیان خاطر نشان کرد: مأموران انتظامی موفق شدند در کمتر از ۳ ساعت با اقدامات فنی مخفیگاه قاتل را در یکی از روستاهای اطراف شیراز شناسایی و وی را دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دهند.

فرمانده انتظامی شیراز به شهروندان توصیه کرد تا در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.