۳ فوتی و یک مصدوم بر اثر تصادف در جاده داراب-بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حیدری گفت: شامگاه جمعه ۵ دی‌ماه، گزارشی از اورژانس مبنی بر تصادف رخ‌به‌رخ سواری پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ در کیلومتر ۴۵ جاده داراب-بندرعباس به هلال‌احمر اعلام شد.

وی اضافه کرد: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجات گران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان داراب افزود: این حادثه ۲ فوتی مرد ۴۵ و ۴۶ ساله، یک فوتی زن ۳۸ ساله و یک مصدوم مرد ۱۸ ساله به همراه داشت که نجات گران پس از ارزیابی و تثبیت صحنه حادثه، اقدام به رهاسازی فوتی‌ها کردند و پس از رهاسازی، پیکر جان‌باختگان تحویل عوامل مربوطه و مصدوم حادثه توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.