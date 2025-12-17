برگزاری همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور»

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای راهبری اولین همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور» با حضور رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی و رئیس همایش سردار صفوی، فرمانده نیروی زمینی سپاه سردار محمد کرمی، دیگر ارکان همایش و اعضای شورای راهبری برگزار شد.

در این نشست که با مشارکت نمایندگان ۶۸ سازمان، نهاد و دانشگاه کشوری و لشکری تشکیل گردید، ابعاد مختلف علمی، امنیتی و اجرایی برگزاری همایش مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

لازم به ذکر است که این جلسه به صورت ویدئوکنفرانسی و به‌طور هم‌زمان با حضور مسئولان نهادهای کشوری و لشکری و رؤسای دانشگاه‌های منطقه جنوب شرق کشور، به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

از جمله شرکت‌کنندگان در این جلسه می‌توان به سردار روح الله نوری جانشین نیروی زمینی سپاه، سردار اخوان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه، سردار سید ضیا الدین حزنی فرمانده قرارگاه جهادسازندگی و محرومیت زدایی (کوثر) سپاه، امیر عبدالعلی پورشاسب جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی و دبیر همایش، سردار عبدالله عراقی رئیس پژوهشکده دفاع مقدس و رئیس کمیته اجرایی همایش، سردار هادی مرادپیری معاون هماهنگ کننده پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی و رئیس کمیته علمی همایش، سردار سید حسن مرتضوی فرمانده قرارگاه مرکزی قدس نیروی زمینی سپاه، سردار عیسایی معاون دانش و پژوهش کل سپاه، سردار علی خلیل‌آبادی معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان، مهدی نوید ادهم دبیر کل هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، غلامرضا رضایی رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان و کامبیز نرماشیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد.

در پایان جلسه، بر لزوم هم‌افزایی میان ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور برای تقویت امنیت و توسعه پایدار در منطقه جنوب شرق کشور تأکید شد.