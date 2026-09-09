به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با هیأت اقتصادی مشترک عراق و ایران با حضور استاندار کرمانشاه، عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی اظهار کرد: صادرات تنها به معنای فروش کالا در خارج از کشور نیست، بلکه اشتغال داخلی، تأمین نیازهای وارداتی و تقویت تولید را نیز به همراه دارد.
وی افزود: اگر برای صادرات و بازگشت ارز، مقررات متعدد و محدودکننده ایجاد شود، در عمل اشتغال داخلی و تولید کشور آسیب میبیند و قدرت رقابتپذیری تولیدکنندگان کاهش پیدا میکند.
مصری با اشاره به موضوع تعهدات ارزی تصریح کرد: بر اساس اعلام رئیس سازمان مربوطه، چند مرحله برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی اعلام شده و برخی فعالان اقتصادی نسبت به انجام آن اقدام کردهاند، اما برای موارد باقیمانده نیز باید سازوکار مشخصی در نظر گرفته شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ادامه داد: سامانه مربوط به این موضوع قرار بود توسط بانک مرکزی ایجاد شود و بر اساس آخرین اعلام، راهاندازی آن تا ۲۶ شهریور انجام خواهد شد و فعالان اقتصادی میتوانند تعهدات خود را بر مبنای نرخ مبادلهای تعیینشده انجام دهند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت واقعی از بخش خصوصی گفت: تولیدکننده باید دغدغههایی مانند رقابتپذیری و حفظ بازار داشته باشد و دولت نیز وظیفه دارد در کنار او قرار گیرد، موانع را برطرف کند و نقش تسهیلگر و پشتیبان داشته باشد.
مصری با اشاره به نامگذاری سالهای مختلف با محوریت تولید و اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهدرستی اجرا میشد، کشور میتوانست به جایگاه بالاتری در منطقه دست پیدا کند، اما در اجرای این سیاستها کوتاهیهایی صورت گرفته است.
وی با اشاره به حجم صادرات کشور در سالهای گذشته افزود: زمانی حدود ۳۰ سال قبل نیز رقم صادرات کشور در حدود دو میلیارد دلار بود و اکنون نیز چنین رقمی مطرح میشود که نشان میدهد در توسعه صادرات و گسترش بازارهای خارجی آنگونه که باید موفق نبودهایم.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به تجربه مبادلات ریالی با عراق گفت: در مقطعی بانک مرکزی مبادلات ریالی حاصل از صادرات به عراق را میپذیرفت و این موضوع به رونق تولید و تجارت کمک میکرد، اما با تغییر این سیاست، بخشی از ظرفیت مبادلات از بین رفت.
وی تأکید کرد: وقتی خریدار عراقی برای خرید کالا به ایران مراجعه میکند و پول خود را در داخل کشور هزینه میکند، همین گردش مالی میتواند به رونق تولید و تقویت پول ملی کمک کند و نباید بدون بررسی همه جوانب، چنین ظرفیتهایی محدود شود.
مصری با انتقاد از تغییرات مکرر مقررات گفت: اگر عوامل و شرایط تولید ثابت باشد، فعال اقتصادی میتواند برای آینده برنامهریزی کند، اما وقتی محیط کسبوکار مرتباً با بخشنامه و دستورالعمل جدید تغییر میکند، تولیدکننده و سرمایهگذار گرفتار میشوند و برنامههای چندساله آنها تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی ادامه داد: گاهی به دلیل سوءاستفاده یک فرد از یک قانون، به جای برخورد با همان مورد، کل سیستم و مقررات تغییر میکند و همین مسئله یکی از گرفتاریهای اصلی تولیدکنندگان است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به برخی مشکلات واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: شخصاً چندین بار موضوع یک واحد تولیدی را پیگیری کردم و مسئولان نیز برای حل مشکل آن حضور پیدا کردند، اما با وجود طرح موضوع در سفر رئیسجمهور به کرمانشاه و وعدههای مطرحشده، مشکل تأمین انرژی این واحد همچنان برطرف نشده است.
مصری با مقایسه ظرفیت بخش تولید با توانمندیهای دفاعی کشور تصریح کرد: در حوزه دفاعی، با وجود همه تحریمها، توان تولید داخلی به نقطهای رسیده که کشور توانسته در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی کند و این موفقیت نتیجه اتکا به دانش، اراده و ظرفیت داخلی است.
وی افزود: همان تجربه نشان میدهد هرجا تولید و دانش در اختیار نیروهای توانمند داخلی قرار گرفته و اراده برای استفاده از این ظرفیت وجود داشته، نتیجه نیز قابل توجه بوده است و همین نگاه باید در حوزه تولید کالاهای صادراتی نیز دنبال شود.
مصری با اشاره به قوانین مصوب برای حمایت از تولید گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون جهش تولید دانشبنیان از جمله قوانینی هستند که با هدف حمایت از تولید و بخش خصوصی تصویب شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته برای کاهش بروکراسی و تسهیل صدور مجوزها نیز اقدامات و قوانین مهمی در حوزه مقرراتزدایی انجام شده است و در بخش دانشبنیان نیز آثار قانون جهش تولید دانشبنیان قابل مشاهده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تأکید بر ضرورت واگذاری واقعی امور اقتصادی به مردم گفت: بخش خصوصی باید بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند و آنچه مورد تأکید سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رهبر معظم انقلاب درباره حضور مردم در اقتصاد بود، باید در عمل محقق شود.
وی با بیان اینکه تولیدکننده ثروت ایجاد میکند، گفت: تولید ثروت توسط تولیدکننده و بازار انجام میشود و مدیر اجرایی وظیفه دارد منابع را درست مدیریت و هزینه کند؛ بنابراین باید میان نظام تولید ثروت و نظام هزینهکرد کشور تعادل ایجاد شود.
مصری ادامه داد: هر واحد تولیدی که نیروی کار خود را حفظ میکند، هزینههای قابل توجهی از جمله حقوق، بیمه، عیدی و مزایا پرداخت میکند و اگر این واحدها نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متعددی ایجاد خواهد شد.
وی در پایان بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی تأکید کرد و گفت: با حل مشکلات تولید و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور نیز قابل مدیریت خواهد بود.
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