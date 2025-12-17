استاندار بوشهر:عدالت آموزشی و حمایت از دانش آموزان استثنایی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای آموزش و پرورش استان از رونمایی یک بسته تربیتی هویتی با عنوان «ایرانِمون» در حوزه فعالیتهای پرورشی تقدیر کرد و گفت: این بسته با رویکردی جدید در حوزه فعالیتهای پرورشی طراحی شده و مجموعهای از محصولات آموزشی، فرهنگی و هنری و در راستای تقویت هویت ملی و تعلق خاطر بیشتر دانشآموزان به سرزمین و دفاع از وطن است که در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه ارزشمند آموزش و پرورش استثنایی در استان اظهار کرد: با وجود دشواریها، اقدامات مهمی در این حوزه انجام شده و هماکنون چند مدرسه ویژه دانشآموزان استثنایی در شهرهای استان نیز در حال احداث است.
زارع با بیان اینکه هزینههای آموزش دانشآموزان استثنایی بالاتر از میانگین است، خواستار همکاری بیشتر شهرداریها و شرکتهای توانمند در راستای مسئولیتهای اجتماعی آنها در حوزه ایابوذهاب اختصاصی این دانشآموزان شد.
استاندار بوشهر در ادامه به موضوع بازماندگان از تحصیل پرداخت و گفت: نرخ پوشش تحصیلی استان به ۹۷.۲ درصد رسیده و شاخصهای شناسایی و جذب دانشآموزان در بوشهر بالاتر از میانگین کشوری است.
وی کاهش نرخ ترک تحصیل نسبت به میانگین کشور را نشاندهنده فرهنگ بالای خانوادهها و علاقهمندی مردم استان به آموزش دانست و بر لزوم شناسایی سریع موارد خاص و ارائه راهحلهای حمایتی برای بازگشت دانشآموزان به تحصیل تأکید کرد.
استاندار بوشهر با اشاره به نهضت مدرسهسازی و تحقق عدالت آموزشی، آموزش را زیربنای اصلی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار عنوان کرد و از پیشرفت مناسب پروژههای عمرانی آموزشی در استان خبر داد.
