  1. استانها
  2. کرمان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۵

اعزام ماشین‌آلات سنگین صمت جنوب کرمان به مناطق سیل زده جیرفت

اعزام ماشین‌آلات سنگین صمت جنوب کرمان به مناطق سیل زده جیرفت

جیرفت- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از اعزام ۶ دستگاه ماشین‌آلات سنگین به مناطق سیل‌زده شهرستان جیرفت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنی‌اسد، چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع بارندگی‌های شدید و بروز سیلاب ناشی از سامانه بارشی اخیر در جنوب کشور، اداره‌کل صمت جنوب کرمان با هماهنگی بخش خصوصی معادن، نسبت به اعزام شش دستگاه ماشین‌آلات سنگین شامل تجهیزات راهسازی و امدادی به مناطق مختلف شهرستان جیرفت اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه این اقدام در چارچوب هشدار سطح قرمز هواشناسی و مدیریت بحران منطقه انجام شده، افزود: هدف از این اقدام، مشارکت در ایجاد سیل‌بند، بازگشایی مسیرهای سیلاب، بازگشایی راه‌های روستایی و حمایت از مناطق در معرض آسیب بوده است.

مدیرکل صمت جنوب کرمان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها و بخش خصوصی در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: تعامل سازنده میان دولت و فعالان بخش معدن، نمونه‌ای از ایفای مسئولیت اجتماعی و تعهد به پایداری منطقه‌ای در مواقع اضطراری است.

کد خبر 6693407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها