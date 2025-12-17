به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنیاسد، چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع بارندگیهای شدید و بروز سیلاب ناشی از سامانه بارشی اخیر در جنوب کشور، ادارهکل صمت جنوب کرمان با هماهنگی بخش خصوصی معادن، نسبت به اعزام شش دستگاه ماشینآلات سنگین شامل تجهیزات راهسازی و امدادی به مناطق مختلف شهرستان جیرفت اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه این اقدام در چارچوب هشدار سطح قرمز هواشناسی و مدیریت بحران منطقه انجام شده، افزود: هدف از این اقدام، مشارکت در ایجاد سیلبند، بازگشایی مسیرهای سیلاب، بازگشایی راههای روستایی و حمایت از مناطق در معرض آسیب بوده است.
مدیرکل صمت جنوب کرمان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها و بخش خصوصی در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: تعامل سازنده میان دولت و فعالان بخش معدن، نمونهای از ایفای مسئولیت اجتماعی و تعهد به پایداری منطقهای در مواقع اضطراری است.
