بارش باران و برف در مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل

اردبیل_ براساس آخرین نقشه های هواشناسی، با فعالیت سامانه بارشی طی امشب و فردا، جو استان ناپایدار بوده و آسمان استان ابری و مه آلود، همراه با وزش باد و بارش باران و برف پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی اردبیل شامگاه سه شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیش بینی هوا براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، با فعالیت سامانه بارشی طی امشب و فردا جو استان ناپایدار بوده و آسمان استان ابری و مه آلود همراه با وزش باد و در بعضی ساعات بارش باران و برف پیش بینی می‌شود.

بارش‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی عمدتاً بصورت برف و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی همراه با کولاک برف خواهد بود. اما در شهرستان‌های گرمی و انگوت مخلوط باران و برف و در مناطق شمالی باران ریزه و بارش پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

لازم به ذکر است طی امروز و فردا با حاکمیت هوای سرد در شهرستان‌های مرکزی و جنوبی علی الخصوص در جاده‌های مواصلاتی مناطق کوهستانی به دلیل لغزندگی و وقوع یخبندان رخداد مخاطره دور از انتظار نیست.

در همین راستا هشدار هواشناسی سطح زرد (شماره ۲۷) صادر شده؛ لذا توجه به توصیه‌های هواشناسی تاکید می‌شود. همچنین طی امروز و فردا به دلیل ناپایداری شرایط جوی، اختلال موقت در پروازهای فرودگاه‌های استان احتمال می‌رود.

از اواخر وقت روز چهارشنبه با خروج سامانه بارشی، از میزان ابرناکی در مناطق مرکزی و جنوبی کاسته خواهد شد و در روزهای پایانی هفته، آسمانی غالباً صاف انتظار می‌رود؛ اما همچنان در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای سرد تداوم خواهد داشت. ضمن اینکه در مناطق شمالی استان تا آخر هفته جاری تداوم ابرناکی را خواهیم داشت.

