به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهاندازی تالار دوم ارزی، اظهار کرد: راهاندازی تالار دوم ارزی که در آن قیمت ارز به عرضه و تقاضای وارد کننده و صادر کننده سپرده شده است، عملاً سپردن گوشت به گربه است. وقتی چنین شرایطی رخ میدهد عملاً ما بازار را به دست انحصارگران سپردهایم تا آنها قیمت ارز را تعیین کنند. عمده ارز صادراتی کشور دست صادرکنندگان حوزه فولاد و پتروشیمی است. عمده ارز توسط تراستیها بازگردانده میشود. آن وقت ما قیمت گذاری حوزه ارز را به اینها بسپاریم؟ خوب انحصارگر با عرضه قطرهچکانی قیمت را بهگونهای بالا میبرد که پیوسته سودش افزایش یابد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه در شرایط تحریمی نمیتوان نقش دولت را در تعیین نرخ ارز کمرنگ کرد، بیان کرد: وقتی کشور تحریم است، وقتی جریانات ارزی کشور سیال نیست، وقتی بازگشت ارز به کشور با سختی روبرو است، نمیتوانیم شعار ارز تکنرخی بدهیم. منابع کشور محدود است و باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود نه اینکه آن را رها کنیم و به عرضه و تقاضا بسپاریم! مگر شرایط بازار ارز ایران شرایط رقابت کامل است که عرضه و تقاضا قیمت بهینه را تعیین کند؟
مدنی زاده فکر میکند بر کرسی یک استاد دانشگاه منتقد نشسته است تا وزارت اقتصاد
خضریان با انتقاد از سخنان وزیر اقتصاد در روز دانشجو، خاطر نشان کرد: اینکه وزیر اقتصاد در دانشگاه شروع کند به آیه یأس خواندن و بگوید وضع خراب است و مالیات تحقق نیافته در حالیکه سازمان مالیاتی چیز دیگری میگوید، اینکه شرایط کشور را جنگی نشان دهد بجای اینکه به بازار تزریق آرامش کند، همه و همه نشان میدهد ایشان هنوز فکر میکند بر کرسی یک استاد دانشگاه منتقد نشسته است تا وزارت اقتصاد!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی محدودیتهای ارزی نسبت به شیوه تخصیص ارز بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: وقتی محدودیت ارزی در کشور وجود دارد بطوریکه بخشنامه میزنند استانهای مرزی شروع به واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز کنند و بدین ترتیب ارز واردکننده دیگر توسط بانک مرکزی تأمین نخواهد شد و واردکننده برای تأمین ارز خود به بازار غیررسمی ارز مراجعه نموده و این امر منجر به تحریک بیشتر بازار ارز غیررسمی در کشور میشود و چه بسا نرخ ارز را بیشتر بالا ببرد، چطور واردات برخی کالاهای لوکس با سهمیه ارزی قابل توجه همچنان ادامه دارد؟ وقتی شرایط به گونهای است که تأمین برخی کالاهای اساسی به مشکل خورده، چرا باید بنز لوکس و گوشی موبایل لوکس با حجم قابل توجهی وارد کشور شود.
خضریان در پایان با اشاره به اهمیت انتظارات تورمی در شکلدهی به حرکت بازارهای ارز و طلا، افزود: رئیسجمهور و مقامات دولتی در سخنان خود باید بیشتر دقت کنند. نباید با سخنان خود به انتظارات تورمی دامن بزنند. اینکه در بحبوحه مشکلات کشور، رئیس جمهور به جای اینکه با مردم صحبت کند و بگوید نگران نباشید ما راه حل مشکلات را پیدا میکنیم و آن را حل میکنیم، میگوید هر کس بهتر میتواند بیاید کار را تحویل بگیرد، در نوع خودش فاجعه است.
