به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ملانوری مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در نخستین روز از گردهمایی دو روزه کانون‌های راهبر که با حضور حمید نیلی معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور؛ مرتضی طاهریان معاون سامان‌دهی و شبکه سازی؛ محمدرضا علیزاده احمدآبادی معاون پشتیبانی، توسعه منابع و امور حقوقی؛ نجم الدین آفتابی سرپرست اداره‌کل آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات و مرتضی کریمی مدیرکل هماهنگی امور ستادی، روابط عمومی و بین‌الملل این ستاد برگزار شد با اشاره به اهمیت نوع مدیریت در تشکل‌های غیردولتی و مردمی اظهار کرد: از دشوارترین و علمی ترین مدیریت‌ها همین عرصه است؛ از سوی دیگر اساساً باید توجه داشته باشیم که مدیریت عبارت است از هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت؛ بر اساس این سه محور است که می‌توان به نتیجه رسید.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: اگر امکان گفت‌وگو و تعامل حضوری نیست در عوض باید در فضای آموزشی و مهارت افزایی بتوانیم امکانی را فراهم کنیم که با راهبران کانون‌ها مباحث را مطرح و جلساتی منظم داشته باشیم.

وی به مدیران کانون‌های راهبران حاضر در این جلسه افزود: میدان کار ما کانون‌های فرهنگی هنری است، لذا شما به عنوان راهبر باید سند برنامه‌ریزی برای کانون داشته باشید، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور اساسنامه دارد اما باید به نسبت هر استان حاصل تجربه سه دهه تلاش کانون‌های مساجد نیز در قالب برنامه ارائه شود.

حجت‌الاسلام ملانوری گفت: سامانه بچه‌های مسجد یک ظرفیت است که باید تلاش کنیم از آن بهره‌برداری کنیم؛ از سوی دیگر اهتمام ما در سطح کانون‌ها باید متمرکز بر ارائه برنامه برای بچه‌های مسجد باشد.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور تصریح کرد: آن دسته از فعالیت‌هایی که در سامانه ثبت می‌شود پایه ارزیابی کانون‌ها محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه نکته قابل توجه این است که تمامی دستگاه‌ها و نهادهای کشور به سامانه بچه‌های مسجد دسترسی دارند، در واقع سامانه ابزار مدیریت است.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه ملی مسجد و وظایف ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور در این قرارگاه افزود: سه عرصه رسانه، هنر و کتاب در این قرارگاه به ستاد تکلیف شده است لذا باید بتوانیم بر محور این سه حوزه فعالیت داشته باشیم و با توجه به اینکه نماینده و کانون منتخب استان عضو در شورای فرهنگ عمومی استان است، باید از این ظرفیت و فرصت استفاده شود.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به اهمیت گفتمان سازی در جامعه اظهار کرد: به عنوان مدیر کانون راهبر باید تلاش کنید تا بچه‌های مسجد و کانون را بر اساس نظامات استان، شهرستان و روستا شناسانده و گفتمان سازی زیر یک بیرق و پرچم داشته باشید تا فعالیت‌های اعضا و اثربخشی آنها را معرفی کنید.

وی با بیان اینکه ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در انتقال نسلی فعالیت‌ها موفق عمل کرده است، گفت: کانون‌های مساجد تا به امروز رویکرد بسیار اثربخشی در جامعه داشته و بر پایه مردم عمل می‌کنند لذا باید حمایت شوند، تلاش ما پیگیری تبدیل عضویت مدیر کانون به عنوان عضو اصلی هیأت امنای مسجد است، بر اساس همین بروزرسانی باید از ظرفیت‌های دیگر کانون‌ها در عرصه فعالیت‌های مسجدی استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام ملانوری تصریح کرد: پزشکیان، رئیس جمهور شاید تا به امروز بیش از هر مسئول دیگری در دولت دغدغه مسجد داشته است؛ در جریان جنگ دوازده روزه برخی جلسات ایشان در مسجد برگزار شد؛ ما باید این مسأله را یک ظرفیت بدانیم، از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه کنیم که پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه فعالیت‌های مسجدی و برنامه‌های کانون‌ها بیش از پیش اوج گرفت که روایتگر توانمندی مسجد و کانون‌های مساجد است.