  1. استانها
  2. فارس
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

هاشمی: بارش باران روستای کَهنه اوز فارس را در محاصره آب قرار داد

هاشمی: بارش باران روستای کَهنه اوز فارس را در محاصره آب قرار داد

اوز- فرماندار اوز گفت: روستای کهنه اوز از توابع بخش مرکزی این شهرستان به دلیل بارش گسترده باران در محاصره آب قرار گرفته و دستگاه‌های امدادی در حال کمک به مردم این روستا هستند.

فروغ هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل بارش‌های گسترده باران در شهرستان اوز، روستای کَهنه از توابع بخش مرکزی این شهرستان در محاصره آب قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به محض وقوع این حادثه، ستاد مدیریت بحران شهرستان با هماهنگی کامل ستاد مدیریت بحران استانداری فارس تشکیل جلسه داد و دستگاه‌های خدمت رسان به امدادرسانی به مردم این منطقه به سرعت مشغول شدند.

فرماندار شهرستان اوز تصریح کرد: با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استانداری فارس ماشین‌های تأمین سوخت و مایحتاج به منطقه اعزام شدند و تمامی دستگاه‌ها در حل این مشکل مشغول به فعالیت هستند.

کد خبر 6694057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • GB ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      این نشان میده دیگر نباید در این مناطق اجازه ساخت داد و روستاها به بلندیها نقل مکان داده شوند .،هزینه هر سال سیل در روستاها بیشتر از ساخت یک روستای کامل در بلندی میباشد ،زمین را هم اگر در گودیست تبدیل به ابگیر کنید .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها