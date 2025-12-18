هاشمی: بارش باران روستای کَهنه اوز فارس را در محاصره آب قرار داد

فروغ هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل بارش‌های گسترده باران در شهرستان اوز، روستای کَهنه از توابع بخش مرکزی این شهرستان در محاصره آب قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به محض وقوع این حادثه، ستاد مدیریت بحران شهرستان با هماهنگی کامل ستاد مدیریت بحران استانداری فارس تشکیل جلسه داد و دستگاه‌های خدمت رسان به امدادرسانی به مردم این منطقه به سرعت مشغول شدند.

فرماندار شهرستان اوز تصریح کرد: با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استانداری فارس ماشین‌های تأمین سوخت و مایحتاج به منطقه اعزام شدند و تمامی دستگاه‌ها در حل این مشکل مشغول به فعالیت هستند.