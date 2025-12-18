هشدار نارنجی هواشناسی کشاورزی در فارس؛ کاهش شدید دما تا ۱۵ درجه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم حسینی با اشاره به تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا، گفت: بارش‌ها تا اوایل هفته آینده در استان ادامه دارد و برخی مناطق جنوب فارس به ویژه شهرستان‌های لامرد، مهر، خنج، قیروکارزین، لار، گراش، اوز و داراب در معرض خطر سیلاب و آب‌گرفتگی شدید قرار دارند.

وی ادامه داد: در سایر مناطق استان اغلب هوا ابری است و احتمال بارش خفیف وجود دارد. از پنج‌شنبه بعدازظهر، ۲۷ آذر، موج دوم سامانه بارشی از جنوب غرب و غرب استان آغاز و تا صبح جمعه، ۲۸ آذر، کل استان را فرا می‌گیرد و بارش‌ها به صورت رگبار، رعد و برق و تگرگ در مناطق مستعد رخ می‌دهد و گاهی تندباد شدید لحظه‌ای نیز پیش‌بینی می‌شود.

حسینی با بیان اینکه در شمال، برخی نقاط مرکزی و شرقی و ارتفاعات جنوبی استان بارش‌ها به شکل برف است، ادامه داد: از ظهر جمعه تا اواسط روز شنبه، ۲۹ آذر، بارش‌های خفیف و پراکنده باران و برف در مناطق شمالی و شرقی ادامه خواهد داشت.

هشدار نارنجی هواشناسی کشاورزی و کاهش محسوس دما

مدیرکل هواشناسی فارس همچنین از صدور هشدار هواشناسی کشاورزی سطح نارنجی خبر داد و گفت: کاهش دما بین ۵ تا ۱۰ درجه به طور میانگین و در مناطق سردسیر و کوهستانی تا ۱۵ درجه پیش‌بینی می‌شود. این سامانه به ویژه مناطق شمالی، مرکزی و شیراز را تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند به محصولات کشاورزی آسیب برساند.

حسینی به زارعین و باغداران توصیه کرد: تمهیدات لازم برای مقابله با سرمازدگی در اوایل صبح انجام شود.

مدیرکل هواشناسی فارس تأکید کرد: کشاورزان و دامداران باید با توجه به فعالیت سامانه مذکور، سوخت کافی و اقدامات حفاظتی لازم را در اختیار داشته باشند.