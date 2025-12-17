۵۱ واحد مسکونی بیرم فارس بر اثر سیل تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین شکری با اشاره به آخرین وضعیت خسارت‌های ناشی از سامانه بارشی اخیر اظهار کرد: این میزان بارش خسارت‌هایی به منازل مسکونی، زیرساخت‌های شهری، بخش کشاورزی و برخی ادارات در بیرم وارد کرده است.

وی افزود: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد مجموع خسارت‌های واردشده به منطقه بیرم تاکنون حدود ۴۵ میلیارد تومان است که از این میزان، حدود ۲۵ میلیارد تومان مربوط به زیرساخت‌های شهری، ۱۸ میلیارد تومان مربوط به بخش کشاورزی و حدود ۲ میلیارد تومان نیز به شبکه مخابراتی اختصاص دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرم با بیان اینکه ساختمان شهرداری نیز دچار خسارت جدی شده است، تصریح کرد: به دلیل وضعیت نامناسب سازه‌ای، این ساختمان باید تخریب و بازسازی شود.

شکری با هشدار نسبت به تداوم بارندگی‌ها تأکید کرد: در صورت ادامه فعالیت این سامانه بارشی، احتمال افزایش خسارت‌ها وجود دارد و از مسئولان استانی و کشوری درخواست می‌شود نسبت به اختصاص کمک‌های بلاعوض، تسریع در بازسازی منازل مسکونی و ورود نهادهایی همچون بنیاد علوی، بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان برای جبران خسارت‌ها اقدام کنند.