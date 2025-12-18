به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ابراهیمی با اشاره به میزان بارش‌های اخیر در شهرستان فیروزآباد گفت: با احتساب بارندگی‌های ثبت‌شده در نتیجه فعالیت این سامانه، مجموع بارش‌ها از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون به ۱۷۰.۸ میلیمتر رسیده است.

وی با تأکید بر مدیریت مناسب شرایط در جریان بارندگی‌ها ادامه داد: با تلاش هماهنگ تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های خدمات رسان و امدادرسان، علی‌رغم شدت بارش‌ها، وضعیت شهرستان به‌خوبی کنترل شد و هیچ‌گونه مشکل حاد گزارش نشد.

فرماندار فیروزآباد با اشاره به وضعیت راه‌ها و محورهای مواصلاتی شهرستان گفت: با حضور جهادی نیروهای راهداری، کمترین اختلال در مسیرهای ارتباطی ایجاد شد و در گردنه موک نیز با وجود بارش باران، شرایط برای تردد ایمن خودروها فراهم بود.

ابراهیمی افزود: هم‌اکنون تمامی محورهای اصلی و فرعی شهرستان باز است و تردد در آن‌ها به‌صورت عادی جریان دارد. همچنین در محور فیروزآباد-جم-عسلویه و محور هایقر، یک مورد ریزش گزارش شد که بلافاصله توسط نیروهای راهداری پاکسازی و مسیر بازگشایی شد.

افزایش ذخیره سدهای تنگاب و هایقر

فرماندار فیروزآباد در خصوص تأثیر مثبت بارندگی‌ها بر منابع آبی شهرستان گفت: بارش‌های اخیر موجب افزایش سطح آب سدهای تنگاب و هایقر شده است؛ سدهایی که پیش از این در وضعیت پایینی قرار داشتند.

وی ادامه داد: با موج دوم فعالیت این سامانه بارشی، ذخیره آب این سدها به سطح مطلوب‌تری برسد تا در تابستان سال آینده با کمبود آب مواجه نشویم.

ابراهیمی با توجه به پیش‌بینی تداوم بارش‌ها از بعدازظهر امروز از شهروندان خواست: از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و از تردد در مسیر مسیل‌ها، مناطق کوهستانی و نقاط حادثه‌خیز خودداری کنند.

فرماندار فیروزآباد در پایان تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی در شهرستان فیروزآباد گزارش نشده و امیدواریم با همکاری مردم، این روند ادامه یابد.