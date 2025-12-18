  1. استانها
  2. زنجان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

۱۹ میلیارد ریال کمک مردمی در پویش «یلدای مهربانی» زنجان جمع آوری شد

زنجان- مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت:بیش از ۱۹ میلیارد ریال کمک مردمی در پویش «یلدای مهربانی» استان زنجان جمع آوری شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن سرشت از استقبال خیران از پویش «یلدای مهربانی» خبر داد و گفت: هم‌زمان با آغاز این پویش از هفته گذشته، ۱۸۲ مرکز نیکوکاری در سراسر استان زنجان آماده دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم نیکوکار هستند.

وی با اشاره به میزان کمک‌های جمع‌آوری‌شده در این پویش اظهار کرد: از ابتدای اجرای پویش یلدای مهربانی تاکنون، ۱۹ میلیارد و ۳۴۳ میلیون ریال کمک مردمی در استان زنجان جمع‌آوری شده است.

وی افزود: از مجموع این کمک‌ها، ۲ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال به‌صورت نقدی و مابقی به‌صورت غیرنقدی شامل بسته‌های معیشتی، میوه، شیرینی و سایر اقلام مورد نیاز خانواده‌های تحت حمایت اهدا شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه همچنان امکان مشارکت خیران در این پویش وجود دارد، گفت: در روزهای باقی‌مانده تا شب یلدا، خیران و مردم نیکوکار می‌توانند کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق مراکز نیکوکاری و ادارات کمیته امداد در سطح استان به دست خانواده‌های نیازمند برسانند.

وی با اشاره به روش‌های غیرحضوری مشارکت در این پویش تصریح کرد: شماره آنی پرداخت برای مشارکت در پویش یلدای مهربانی #۰۲۴*۸۸۷۷* بوده و شماره کارت مجازی کمیته امداد نیز ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۲۰ است.

روشن‌سرشت تصریح کرد: تلاش کمیته امداد بر این است که تمامی کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیران پیش از شب یلدا به دست مددجویان و خانواده‌های نیازمند برسد تا این قشر نیز گرمای مهربانی یلدا را احساس کنند.

