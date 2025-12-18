به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین پیوندی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد انتظامی استان سمنان از اعمال کسری خدمت برای مشمولان دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر خبر داد و ابراز کرد: این افراد میتوانند پروژههایی که نیروهای مسلح نیاز دارند را بر اساس توانمندی خود اجرا و از کسری بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه این کسری خدمت مشخص نبوده و برای پروژههای مختلف متفاوت است، ابراز کرد: انجام این طرحها بین شش الی ۱۲ ماه کسری را به دنبال خواهد داشت همچنین مشمولان میتوانند بیش از یک طرح را ارائه دهند و محدودیتی هم در این زمینه وجود نخواهد داشت.
معاون وظیفه عمومی فراجا استان سمنان با بیان اینکه برخی پروژههای تحقیقاتی که کل زمان خدمت را شامل میشود تنها برای نخبگان اختصاص خواهد داشت و این قشر میتواند در ساختار نیروهای مسلح تحقیقاتی را انجام دهد، گفت: این تحقیقات به جای خدمت آنها محاسبه میشود.
پیوندی با بیان اینکه البته این افراد باز هم باید دوره آموزشی را طی کنند، گفت: برخی سازمانهای بیرونی نیز وجود دارند که نخبگان میتوانند در ازای انجام کار تحقیقاتی، خدمت خود را نیز انجام بدهند، اما این مورد فقط برای نخبگان بوده و مشمولان کارشناسی ارشد فقط در سازمان داخلی نیروهای مسلح تحقیقات خود را انجام داده و از کسری خدمت استفاده کنند.
وی با اشاره به فعالیت سربازها در شرکتهای دانش بنیان نیز گفت: مسئولان شرکتهای دانش بنیان و افرادی که در حال کار در این شرکتها هستند باید مورد تأیید سازمان نخبگان نیروهای مسلح قرار بگیرند و در ادامه طبق توافقی که بین وزارت خانههای مربوطه انجام میشود تعدادی از مشمولان میتوانند خدمت خود را انجام بدهند.
