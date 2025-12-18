پروژه تولید روغن گیاهی در بوکان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تولید روغن گیاهی در بوکان با سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی و در زمینی به مساحت ۶۷۲۷ متر مربع اجرا میشود و ظرفیت تولید سالانه آن ۳۰۰۰ تن روغن خام گیاهی و ۴۵۰۰ تن کنجاله خواهد بود.
همچنین برای ۲۵ نفر بهصورت مستقیم و ۷۵ نفر بهصورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد میکند.اهداف کلیدی این طرح شامل تأمین غذای سالم و باکیفیت برای جامعه، کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از خروج ارز، ایجاد رونق اقتصادی و توسعه منطقهای، و تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کمآببر است.
این پروژه که در قالب طرحهای سرمایهگذاری ای نوا معرفی شده، بهعنوان گامی مهم در حمایت از کشت دانههای روغنی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و جلوگیری از خامفروشی شناخته میشود و نقشی مؤثر در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا خواهد کرد.
