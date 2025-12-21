یوسف رهگویی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های اخیر در شهرستان فهرج گفت: از سه روز قبل بارندگی در شهرستان فهرج داشتیم و تاکنون میزان بارندگی حدود ۳۲ میلی متر بوده است.

وی افزود: بر اساس اطلاعیه‌های قرمز هواشناسی چندین جلسه مدیریت بحران در شهرستان فهرج تشکیل شد و تیم‌های امدادی شهرستان با اولویت دستگاه‌های خدماتی شبانه روزی به ارائه خدمات می‌پردازند.

فرماندار فهرج درباره خسارت‌ها گفت: خسارت‌هایی که در پی بارندگی‌ها در روزهای اخیر در حوزه‌های مختلف به وجود آمده است شامل واحدهای مسکونی، مکان‌های عمومی، مکان‌های آموزشی و بهداشتی، حوزه آب، شبکه برق و در حوزه شهری و راهداری هستند که توسط دستگاه‌های اجرایی متولی در حال ارزیابی هستند و پس از ارزیابی به استانداری اعلام می‌شود.

وی درباره وضعیت گاز این شهرستان تصریح کرد: تاکنون گاز در شهرستان فهرج مشکلی نداشته و خدمات رسانی بدون وقفه ادامه دارد.

رهگویی، گفت: ستاد مدیریت بحران در فرمانداری فهرج فعال است و دستگاه‌های خدمات رسان در آن حضور دارند، بنابراین تیم‌ها آماده ارائه خدمات در تمام ساعات هستند.