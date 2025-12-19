  1. استانها
جزئیات بارندگی‌ها در استان بوشهر؛ ۱۸۱ میلیمتر بارش در جم ثبت شد

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به جزئیات فعالیت سامانه بارشی در استان گفت: جم با ۱۸۱ میلیمتر بیشترین بارش را داشته است.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مقدار بارش ایستگاه‌های هواشناسی استان بوشهر اظهار کرد: تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح جمعه، ۱۸۱ میلیمتر بارش در جم‌ثبت شده است.

وی میزان بارش در خارگ را ۱۵۹ میلیمتر ذکر کرد و افزود: در عسلویه ۱۱۰ میلیمتر، در کنگان ۱۱۰ میلیمتر و در دیر نیز ۱۱۰ میلیمتر بارش ثبت شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: میزان بارش در گناوه ۶۷ میلیمتر، در بهرگان ۶۵ میلیمتر، در دیلم ۵۹ میلیمتر، در بوشهر ۴۰ میلیمتر، در خورموج ۳۳ میلیمتر در برازجان ۳۳ میلیمتر و ذر اهرم ۳۲ میلیمتر بوده است

وی افزود: فعالیت سامانه بارش در استان بوشهر همچنان ادامه خواهد داشت.

