۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

جزیره خارگ پربارش‌ترین نقطه کشور در ۲۴ ساعت گذشته شد

خارگ -بخشدار خارگ گفت: طی۲۴ ساعت گذشته جزیره خارگ با ثبت ۱۳۷.۹ میلی‌متر بارندگی پربارش‌ترین نقطه کشور شد که خوشبختانه این بارش‌ها هیچ‌گونه خسارت یا مشکلی در پی نداشت.

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها در کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی، از ساعت ۱۰ صبح روز گذشته تا ساعت ۱۰ صبح امروز، جزیره خارگ با ثبت ۱۳۷.۹ میلی‌متر بارندگی، در صدر پربارش‌ترین نقاط کشور قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه این میزان بارش در جزیره خارگ هیچ‌گونه خسارت یا مشکل خاصی به همراه نداشته و شرایط به‌طور کامل عادی و تحت کنترل است.

حسین‌پور با بیان اینکه بارش‌های اخیر بدون ایجاد اختلال در زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی بوده است، تصریح کرد: تاکنون گزارشی از آب‌گرفتگی، خسارت به تأسیسات یا بروز مشکل برای ساکنان این جزیره دریافت نشده است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در آمادگی کامل قرار دارند و وضعیت جوی منطقه به‌صورت مستمر در حال پایش است.

