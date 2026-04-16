آزادی زندانی پس از ۱۴ سال حبس در سنندج با کمک خیرین نیکوکار

به گزارش خبرنگار مهر، یک زندانی که بیش از ۱۴ سال در زندان مرکزی سنندج تحمل حبس می‌کرد، با رایزنی و پیگیری‌های رئیس زندان و مددکاران و همچنین به همت خیرین نیکوکار آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

رئیس زندان مرکزی سنندج ظهر پنجشنبه در آیین آزادی این زندانی جرائم مالی، با قدردانی از نقش خیرین در این اقدام خداپسندانه اظهار کرد: مشارکت خیرین می‌تواند گره‌گشای مشکلات بسیاری از زندانیان جرائم غیرعمد باشد و زمینه آزادی این افراد را فراهم کند.

مصطفی محمدی افزود: این اقدام در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ترویج فرهنگ عفو، گذشت و نیکوکاری در جامعه صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: همکاری خیرین نیکوکار در کنار تلاش مجموعه زندان مرکزی سنندج نقش مهمی در آزادی این زندانی ایفا کرده است.