۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

آزادی زندانی پس از ۱۴ سال حبس در سنندج با کمک خیرین نیکوکار

سنندج- یک زندانی جرائم غیرعمد پس از ۱۴ سال تحمل حبس در زندان مرکزی سنندج با پیگیری مسئولان زندان و مشارکت خیرین نیکوکار آزاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک زندانی که بیش از ۱۴ سال در زندان مرکزی سنندج تحمل حبس می‌کرد، با رایزنی و پیگیری‌های رئیس زندان و مددکاران و همچنین به همت خیرین نیکوکار آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

رئیس زندان مرکزی سنندج ظهر پنجشنبه در آیین آزادی این زندانی جرائم مالی، با قدردانی از نقش خیرین در این اقدام خداپسندانه اظهار کرد: مشارکت خیرین می‌تواند گره‌گشای مشکلات بسیاری از زندانیان جرائم غیرعمد باشد و زمینه آزادی این افراد را فراهم کند.

مصطفی محمدی افزود: این اقدام در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ترویج فرهنگ عفو، گذشت و نیکوکاری در جامعه صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: همکاری خیرین نیکوکار در کنار تلاش مجموعه زندان مرکزی سنندج نقش مهمی در آزادی این زندانی ایفا کرده است.

